Sciame sismico nell' Appennino centrale | paura ma nessun danno

Terremoti : Sciame sismico in Romagna - paura e scuole chiuse : ... deputata di Forza Italia, ha detto al Resto del Carlino di essersi messa in contatto con la protezione civile per allestire il Palazzetto dello Sport con brande, come eventuale soluzione di ...

Terremoti - Sciame sismico in Emilia-Romagna : tanta paura e scuole chiuse : 1/7 ...

Sciame sismico infinito nelle Marche e la ricostruzione che non decolla Video : Una raffica di scosse sismiche ha di nuovo interessato l'Appennino marchigiano. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Ingv ne ha contate almeno una ventina nelle ultime 24 ore [Video], quasi tutte con epicentro a Pieve Torina, borgo della provincia di Macerata gia' martoriato dai terremoti del 2016. La scossa più forte alle 21,21 di ieri sera, quando i sismografi hanno registrato una magnitudo di 3.2. Poi un'altra alle 23,20 di 3.1. ...

Sciame sismico infinito nelle Marche e la ricostruzione che non decolla : Una raffica di scosse sismiche ha di nuovo interessato l'Appennino marchigiano. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ne ha contate almeno una ventina nelle ultime 24 ore, quasi tutte con epicentro a Pieve Torina, borgo della provincia di Macerata già martoriato dai terremoti del 2016. La scossa più forte alle 21,21 di ieri sera, quando i sismografi hanno registrato una magnitudo di 3.2. Poi un'altra alle 23,20 di 3.1. Due ...

Terremoto Centro Italia - Sciame sismico per tutta la notte nel Maceratese : Due le scosse oltre magnitudo 3, entrambe con epiCentro a Pieve Torina, ma sono state oltre dieci le scosse sopra magnitudo 2.Continua a leggere

Sciame sismico nel Maceratese - paura tra la gente anche in tarda serata : Una scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente dalla popolazione alle 21.21 nel Maceratese . L'Ingv ha stimato la magnitudo in 3.2, Il sisma, a profondità di otto chilometri, ha avuto epicentro ...

TOSCANA - TERREMOTO DI OGGI A PISA/ Scossa M 3.6 sentita a Siena : recente Sciame sismico nella Val di Cecina : TERREMOTO OGGI, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di PISA. La forte Scossa è stata avvertita in mezza TOSCANA...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:03:00 GMT)

Terremoto oggi nelle Marche - nuova scossa M3.4/ Macerata - epicentro Pieve Torina : lo Sciame sismico terrorizza : Terremoto oggi a Macerata nelle Marche: nuova scossa M 3.4 dopo la scorsa M 4.6. epicentro a Pieve Torina, Muccia e Camerino, lo sciame sismico terrorizza il Centro Italia(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:17:00 GMT)

Terremoto Centro Italia - Borrelli : lo Sciame sismico si preannuncia lungo - evacuate 6 famiglie a Pieve Torina : “Questo è uno sciame sismico che è iniziato 18 mesi fa e si preannuncia lungo“: lo ha dichiarato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso di un sopralluogo a Pieve Torina, a seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.6 verificatasi alle 05:11 con epiCentro a Muccia, in provincia di Macerata. A Pieve Torina sono sei le famiglie che hanno lasciato le abitazioni “a cui stiamo dando ...

Terremoto Centro Italia - Borrelli : lo Sciame sismico si preannuncia lungo : “Questo è uno sciame sismico che è iniziato 18 mesi fa e si preannuncia lungo“: lo ha dichiarato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso di un sopralluogo a Pieve Torina, a seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.6 verificatasi alle 05:11 con epiCentro a Muccia, in provincia di Macerata. A Pieve Torina sono sei le famiglie che hanno lasciato le abitazioni “a cui stiamo dando ...

Terremoti nel centro Italia : Sciame sismico a Macerata : L'istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia elenca i dati dello sciame sismico registrato negli ultimi 30 giorni nel centro Italia.

Terremoto - alle 10.44 nuova scossa nel maceratese. «Sciame sismico da ore» : Continua lo sciame sismico nel maceratese. nuova scossa di Terremoto alle 10.44 a Muccia di magnitudo 3.0. Profondità di 8 chilometri. Ancora paura tra la popolazione. Ci sono state altre...

Terremoto - ancora una scossa di magnitudo 3 nel maceratese : “Sciame sismico da ore” : ancora una scossa di Terremoto nel Centro Italia. Il movimento tellurico è stato registrato ancora una volta a Muccia, nel maceratese, di magnitudo 3.0 e ad una profondità di 8 chilometri. Si tratta di uno sciame sismico che va avanti da ore in tutta la zona.Continua a leggere

Terremoto - alle 10.44 nuova scossa nel Maceratese. 'Sciame sismico da ore' : Continua lo sciame sismico nel Maceratese . nuova scossa di Terremoto alle 10.44 a Muccia di magnitudo 3.0. Profondità di 8 chilometri. Ancora paura tra la popolazione. Ci sono state altre scosse di ...