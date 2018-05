Scheda tecnica OnePlus 6 al gran completo già oggi 4 maggio grazie a TENAA

OnePlus 6 messo completamente a nudo dal TENAA : ecco la Scheda tecnica : A meno di due settimane dalla presentazione ufficiale, il TENAA svela le caratteristiche pressoché complete di OnePlus 6, a partire dallo schermo da 6,28 pollici. L'articolo OnePlus 6 messo completamente a nudo dal TENAA: ecco la scheda tecnica proviene da TuttoAndroid.

Esaminiamo il nuovo LG G7 ThinQ tra Scheda tecnica - prezzo ed uscita in Italia : Come era ampiamente prevedibile, non ci sono state grosse sorprese a New York a margine della presentazione ufficiale del nuovo LG G7 ThinQ, senza dimenticare qualche piccola varain. Lo smartphone asiatico presenta una scheda tecnica importante dal punto di vista hardware, senza tralasciare alcune considerazioni per quanto riguarda il prezzo, che a mio modo di vedere nel giro di poche settimane potrebbe diventare più interessante considerando la ...

LG G7 ThinQ Ufficiale : Prezzo - Uscita - Scheda tecnica e Curiosità : Ormai non ci sono più dubbi, il nuovo LG G7 ThinQ è Ufficiale e nell’evento dedicato di New York di oggi sono stati tolti i veli al prossimo top di gamma di LG. E’ bellissimo e potentissimo LG G7 ThinQ Ufficiale: Tutto quello che dovete sapere Con qualche mese di ritardo rispetto alla concorrenza, LG […]

Samsung Galaxy A6 e A6+ è ufficiale : Scheda tecnica e Caratteristiche Tecniche : Samsung Galaxy A6 e A6+ Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche I Samsung Galaxy A6 e A6+ sono smartphone con telaio in alluminio, schermo 18.5:9 da 5,6 e 6 pollici, 3 o 4 GB di RAM, 32/64 GB di storage e Android Oreo. Dopo le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, il produttore coreano ha finalmente annunciato i nuovi […]

Trapelate in rete foto e Scheda tecnica di HTC U12 e U12 Plus : Prime foto e caratteristiche di HTC U12 e U12 Plus: Sarà questo il riscatto di HTC? O ancora un buco nell’acqua? U12 sarà il prossimo top di gamma di HTC: foto e scheda tecnica HTC U12 e U12+ (U12 Plus) sono quasi pronti per il debutto. Il nuovo top di gamma di HTC, previsto per […]

A tutta HTC U12 : dagli USA il primo ragguaglio sulla Scheda tecnica : Raccogliamo oggi nuovi dettagli sulla scheda tecnica di HTC U12, il prossimo top di gamma del brand taiwanese. Le indicazioni arrivano dall'Open Development del gestore americano Verizon, utili quindi a tracciare un primo importante ragguaglio sulle specifiche hardware che potrebbero comporre il quadro delle caratteristiche del futuro portabandiera, da prendere comunque con le pinze in quanto non direttamente confermate (le informazioni di cui ...

Xiaomi Mi 6X (Mi A2) è Ufficiale : Scheda tecnica - data di uscita e prezzi : Lo Xiaomi Mi 6x, che potrebbe essere il Mi A2, è Ufficiale: Scheda tecnica, foto, prezzi e data di uscita del prossimo best buy del 2018 Caratteristiche e Scheda tecnica Xiaomi Mi 6x (Mi A2) Il tanto atteso Xiaomi Mi A2 è forse già pronto e viene presentato da Xiaomi sotto il nome di Mi 6x […]

Nokia 8 Sirocco : Scheda tecnica - prezzo e uscita in Italia : Nokia, in occasione dell’ultimo MWC di Barcellona, aveva annunciato diverse novità. Tanti gli smartphone presentati dall’azienda finlandese, tra cui Nokia 7 Plus e Nokia 1. Per quanto riguarda i modelli top di gamma, ha visto la luce il Nokia 8 Sirocco. Il dispositivo presenta una scheda tecnica di tutto rispetto ed è stato realizzato con cura per la quotidianità. A seguire vi riportiamo tutti i dettagli che contraddistinguono questo smartphone, ...

ASUS Zenfone Max Pro M1 è ufficiale : Scheda tecnica e Caratteristiche Tecniche : ASUS Zenfone Max Pro M1 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche ASUS Zenfone Max Pro M1 ufficiale: 5,99″ FHD+, Snap 636 e batteria da 5000 mAh. Lato hardware questo ASUS Zenfone Max Pro (M1) non è sicuramente un top di gamma, ma punta al sodo. Autonomia prima di tutto, grazie all’ampia batteria da 5.000 mAh che promette 48 ore di […]

Galaxy Note 9 : la Scheda tecnica secondo gli esperti : La Samsung è una continua innovazione in termini di smartphone e phablet. Proprio ieri, abbiamo parlato della volontà di rilasciare due nuovi smartphone di fascia medio-bassa entro la fine di Aprile in tutta Europa. Oggi, invece, parliamo del Galaxy Note 9, un top di gamma che dovrebbe essere presentato al pubblico nel mese di agosto. Su Internet, naturalmente, già girano numerose indiscrezioni che trovano diversi punti di allaccio, al punto da ...

Ford Fiesta Active : opinioni 2018 - Scheda tecnica - quando esce - prezzo e dimensioni : La Ford Fiesta Active è già tra le auto più vendute del 2018. Qual è il motivo di tanto successo della nuova crossover Ford? La casa automobilistica statunitense ha osato un’estetica SUV su una delle compatte più acquistate di sempre. Cerchiamo di capire meglio l’impatto che ha avuto sugli automobilisti, muovendoci tra le opinioni più dibattute sulla Ford Fiesta Active 2018. opinioni sulla Nuova Ford Fiesta Active 2018 La scelta di un nuovo ...