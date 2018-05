Scandalo molestie | niente Nobel per la letteratura ...

Scandalo molestie - non verrà assegnato il Nobel per la letteratura |Le immagini : L’annuncio dell’Accademia svedese dopo lo Scandalo degli abusi sessuali. Anche la principessa ereditaria Victoria di Svezia sarebbe stata molestata da Jean-Claude Arnault, il fotografo franco-svedese al centro del caso

Scandalo molestie : ecco perchè il premio Nobel non sarà assegnato : L'Accademia svedese che assegna il premio Nobel ha deciso che quest'anno non sarà assegnato alcun premio per la letteratura. Il motivo è lo Scandalo sessuale in cui è stato coinvolto Jean-Claude Arnaul, fotografo membro dell'Accademia, accusato di aver molestato 18 donne, tra cui la principessa Victoria di Svezia. L'ultima volta in cui non è stato assegnato il premio era il 1943. Il vincitore del premio Nobel per la Letteratura di quest'anno ...

Scandalo molestie - il Nobel per la letteratura 2018 non verrà assegnato : Indietro 4 maggio 2018 2018-05-04T10:13:23+00:00 ROMA – Quest’anno il Nobel per la letteratura non verrà assegnato. La decisione è stata presa dopo lo Scandalo delle molestie sessuali che ha investito l’Accademia Reale di Svezia.I membri riuniti in assemblea hanno stabilito che le gravi accuse abbiano indebolito troppo “il prestigio e la credibilità” dell’istituzione. “La decisione […]

Premio Nobel Letteratura 2018 non sarà assegnato/ Scandalo molestie Accademia Reale : cosa succede in Svezia? : Il Premio Nobel della Letteratura 2018 non sarà assegnato: che succede in Svezia? Scandalo molestie coinvolge Arnault, marito di un membro dell'Accademia Reale e travolge la Commissione(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:03:00 GMT)

