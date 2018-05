Satya Nadella è soddisfatto di Xbox One | è la console con l’engagement più elevato

Satya Nadella : ”continueremo a investire nel mobile”. Arriva la conferma di Surface Andromeda? : Commentando gli ultimi dati finanziari, Satya Nadella, l’attuale CEO di Microsoft, ha speso qualche parola anche in merito al mobile, uno dei settore su cui l’azienda mostra più lacune. Windows 10 Mobile, infatti, è un progetto ormai appartenente al passato che non solo è destinato a morire fra un anno con la fine del supporto ma già attualmente lo si può considerare dismesso a tutti gli effetti con i major update che non Arrivano, ...

Satya Nadella diventa una delle 100 persone più influenti al mondo : Se siete utenti Windows 10 Mobile oppure se eravate dei grandi utilizzatori del servizio Groove Musica, molto probabilmente non apprezzate per nulla l’operato di Satya Nadella, l’attuale CEO di Microsoft. Eppure, che piaccia o meno, Nadella è visto internazionalmente di buon occhio con i dipendenti, gli analisti e gli azionisti di Redmond che si mostrano piuttosto ottimisti e soddisfatti nel vedere il successore di Steve Ballmer. ...

Satya Nadella - CEO di Microsoft - : ”Windows 10 Mobile non è morto - in arrivo novità in estate” : Lo so, appena avete letto il titolo di questo articolo siete svenuti e probabilmente credete ancora di stare sognando. Eppure, è tutto vero: Satya Nadella, il CEO del Colosso di Redmond, ha appena dichiarato ai giornalisti di Aprilfool.com che Windows 10 Mobile non è assolutamente morto e che Microsoft è intenzionata a rilasciare novità sia hardware che software durante questa estate. Per quanto concerne la produzione di nuovi dispositivi, è ...

Satya Nadella : ” Xbox Live rappresenta l’unificazione tra Xbox One e Windows 10? : Con il programma Xbox Play Anywhere e la disponibilità delle esclusive console anche su PC, Microsoft ha voluto definire in questi anni la sua nuova strategia. A ribadirlo nuovamente è Satya Nadella, l’amministratore delegato di Microsoft, che, durante una conferenza a San Francisco, ha dichiarato di essere soddisfatto del comparto gaming della società costituito non solo da Xbox One ma anche da Windows 10. Unire le due piattaforme resta ...