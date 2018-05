Sapere fare un governo non è da tutti

Tasse - 8 cose da Sapere per fare il 730 anche soli : La primavera porta le Tasse, ma ogni anno le porta con meno lavoro da fare da parte dei contribuenti. Quest’anno nella dichiarazione precompilata (il modello 730 che vale per i lavoratori dipendenti e i pensionati on line da lunedì 16 aprile) sono inseriti nuovi oneri e spese. Si va dalle spese per la frequenza degli asili nido alle donazioni per la ricerca. Si aggiungono alle spese sanitarie e veterinarie, gli interessi sui mutui, i premi ...

“Terrificante!”. Sono sulle nostre mani. Questa immagine ti sconvolge e non vuoi guardarla (visto che è un po’ disgustosa). Ma c’è qualcosa di molto importante da Sapere : “Ecco cosa fare per evitarlo” : “Lavati le mani!”, questo ritornello chiunque lo ha sentito milioni di volte. Saggezza popolare, ma anche verità scientifica. Anche quando ci sembrano pulita in realtà le mani nascondono un mondo di ‘vita’ che a vederlo da vicino non ci lascia proprio indifferenti. Tasha Sturm, microbiologa e mamma di un bambino di otto anni, ha deciso dimostrare che le mamme non sbagliano mai. Dopo aver preso l’impronta della manina del suo bimbo ...

“Signora - ha 6 settimane di vita”. Poi la scoperta choc. Quando a Joy i medici dicono che non c’è più nulla da fare - lei - invece di deprimersi - si rimbocca le maniche. E tutto cambia. Quel che le è successo può sembrare un miracolo - ma c’è qualcosa che tutti dovrebbero Sapere : “Hai 6 settimane di vita”, è questo che i medici avevano detto a Joy Smith, 52 anni di Coventry alla quale, nell’agosto 2016, era stato diagnosticato un incurabile cancro allo stomaco. Quando i medici la mettono di fronte alla verità, Joy resta senza parole ma subito si rimbocca le maniche per cercare una soluzione. Durante le ricerche si imbatte nella storia di una donna che ha una remissione del suo cancro grazie all’uso di olio di cannabis. ...

“Che figura di me***”. Rita Dalla Chiesa nella bufera : sbugiardata in rete. Qualcuno fa Sapere che di nascosto “fa cose che non dovrebbe fare” e lei - piccatissima - va su tutte le furie. Coda di paglia? La pesante accusa : Il suo volto è indissolubilmente legato a Forum, il programma di Mediaset che ha condotto dal 1988 al 1997 e poi di nuovo dal 2003 al 2013. Ma anche a Fabrizio Frizzi con il quale è stata sposata dal 1992 al 1998 e dal quale ha divorziato nel 2002. Ma Rita Dalla Chiesa è anche famosa per essere un’animalista convinta. “I miei genitori mi raccontavano sempre che mi avevano messa in carrozzina con 2 cani – ha raccontato in un’intervista di qualche ...

“Che figura di me***”. Rita Dalla Chiesa nella bufera : sbugiardata in rete. Qualcuno fa Sapere che di nascosto “fa cose che non dovrebbe fare” e lei - piccatissima - va su tutte le furie. Coda di paglia? La pesante accusa : Il suo volto è indissolubilmente legato a Forum, il programma di Mediaset che ha condotto dal 1988 al 1997 e poi di nuovo dal 2003 al 2013. Ma anche a Fabrizio Frizzi con il quale è stata sposata dal 1992 al 1998 e dal quale ha divorziato nel 2002. Ma Rita Dalla Chiesa è anche famosa per essere un’animalista convinta. “I miei genitori mi raccontavano sempre che mi avevano messa in carrozzina con 2 cani – ha raccontato in un’intervista di qualche ...

“È in arrivo un’invasione”. L’allarme ratti che spaventa il mondo : mutati - resistenti al veleno - potrebbero fare capolino a breve nelle nostre case. Tutto quello che c’è da Sapere : I topi alla conquista della città. E no, non c’entrano niente le trame fantasiose di qualche scriteriato film con protagonisti roditori giganti assetati di sangue che impazzano per le vie. Quella di cui stiamo parlando è una vera e propria emergenza che si sta diffondendo su scala mondiale e che ha spinto gli esperti del Regno Unito a lanciare una allarme: la Gran Bretagna sarebbe infatti a rischio, minacciata dalla possibile ...