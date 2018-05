Sandra Milo a La confessione | Il mio ex marito mi picchiava | non ho denunciato per

huffingtonpost

(Di venerdì 4 maggio 2018) "Provavo una grande vergogna non tanto per me quanto per il mio compagno".affida a La, in onda venerdì 4 maggio alle 23 sul canale Nove di Discovery Italia, il racconto di maltrattamenti e violenze da parte di un ex. "Allora perché non ha mai?", le chiede Peter Gomez. "Io non potevo rendere pubblica questa cosa, in fondo era meglio se ne soffrivo io da sola. Per non parlare dei figli - aggiunge - magari a scuola gli avrebbero detto che il papà aveva picchiato. Dio, terribile, no no".In chiusura l'ex musa di Federico Fellini dedica uno struggente appello a Bettino Craxi, il leader socialista deceduto da latitante in Tunisia nel gennaio del 2000. L'attrice è stata l'amante dell'ex presidente del Consiglio: "Caro Bettino, ho fatto un sogno. Ho visto un'immagine bellissima, che si allontanava, di te con questo cavallo ...