Samsung Galaxy S10 Beyond | primi rumors sul nuovo dispositivo Camera frontale 3D e senza

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : ecco l’aggiornamento che corregge i problemi in chiamata : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ricevono finalmente l'aggiornamento che risolve i problemi di stabilità in fase di chiamata. Non dovrebbe più capitare quindi che la conversazione si silenzi improvvisamente o che la voce arrivi a scatti L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: ecco l’aggiornamento che corregge i problemi in chiamata proviene da TuttoAndroid.

Primo video sul Samsung Galaxy S7 con aggiornamento Oreo ufficiale : ecco l’anteprima : Il mese di maggio è partito con il botto per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S7 o un Galaxy S7 Edge in circa due anni di vendite, considerando il fatto che sono arrivate le prime segnalazioni in giro per il mondo da parte di coloro che hanno già avuto modo di scaricare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. In attesa di riscontri anche dall'Italia, dopo le informazioni preliminari che abbiamo condiviso ...

Samsung Galaxy S9 : presto derby col Note 9 - le anticipazioni sull'atteso phablet : Samsung Galaxy S9 presto potrebbe avere un concorrente in casa. A lungo il dubbio è stato se preferirlo ad iPhone X, adesso però si aprono nuove prospettive perchè anche in questo 2018, come accade più o meno ogni anno a questo punto, ci si chiede se sia il caso di puntare sul top di gamma del colosso coreano o attendere che esca il suo nuovo phablet. Una scelta non facile, ma che potrebbe essere influenzata anche da aspetti che stanno ...

Samsung Galaxy S9 : presto derby col Note9 - le anticipazioni sull'atteso phablet : Samsung Galaxy S9 presto potrebbe avere un concorrente in casa. A lungo il dubbio è stato se preferirlo ad iPhone X, adesso però si aprono nuove prospettive perchè anche in questo 2018, come accade più o meno ogni anno a questo punto, ci si chiede se sia il caso di puntare sul top di gamma del colosso coreano o attendere che esca il suo nuovo phablet. Una scelta non facile, ma che potrebbe essere influenzata anche da aspetti che stanno ...

Samsung regala poco più di 500 dollari di acquisti in-app sul Galaxy Apps : Fino al 16 maggio Samsung regala un totale di più di 500 dollari di acquisti in-app per moltissimi giochi presenti sul suo Galaxy Apps, in modo da invogliare gli utenti a utilizzare il suo negozio virtuale. L'articolo Samsung regala poco più di 500 dollari di acquisti in-app sul Galaxy Apps proviene da TuttoAndroid.

Anticipato il Samsung Galaxy S10 per colpa del Galaxy X? Le ultime ipotesi : Prendono una piega decisamente importante le indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S10, di cui il magazine sudcoreano 'The Bell' avrebbe affermato sarà presentato in anticipo, a cavallo del mese di gennaio prossimo. C'è una spiegazione logica a quanto appena descritto: il colosso di Seul avrebbe avviato la richiesta di fornitura della componentistica interna destinata al Samsung Galaxy S10 per il mese di ottobre, e del Galaxy X per quello di ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe essere presentato a gennaio - a causa di Galaxy X : Il lancio di Samsung Galaxy S10 dovrebbe essere anticipato a gennaio 2019 per lasciare spazio a Galaxy X, il primo smartphone pieghevole che potrebbe arrivare al MWC 2019. L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe essere presentato a gennaio, a causa di Galaxy X proviene da TuttoAndroid.

Più novità del previsto col Samsung Galaxy Note 9 : ecco in cosa si evolverà : Potrebbe non dispiacere affatto il Samsung Galaxy Note 9, stando alle ultime indiscrezioni divulgate dal sempre preparato Ice Universe su Twitter. Non si configurerà come una semplice evoluzione dell'attuale Note 8; il prossimo esponente del segmento phablet del colosso di Seul regalerà, stando a quanto suggerito dal leaker, una serie di novità davvero niente male, che terranno col fiato sospeso gli appassionati della linea (che aspettano ormai ...

Addio bug chiamata Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : decisivo l’aggiornamento XXU1ARD4 : Il bug delle chiamate ha smesso di tormentare gli utenti che nel tempo hanno deciso di puntare sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, grazie al fix contenuto nell'aggiornamento di aprile, più precisamente integrato nella serie firmware XXU1ARD4 del giorno 24 del mese appena conclusosi. Il disturbo, divenuto particolarmente noioso, non permetteva la regolare fruizione della voce del proprio interlocutore nel corso delle conversazioni telefoniche per il ...

Samsung Galaxy S9 : ancora guai in vista? Le cose da sapere per i clienti : Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus, per forza di cose, tornano molte volte al centro delle speculazioni mediatiche. E' noto quanto clamore possa eventualmente suscitare un problema di un telefono che costa così tanto, ma è anche vero si assiste a notizie la cui diffusione si allarga a macchia d'olio e che poi finiscono in una bolla di sapone. Potere di speculazioni mediatiche, finalizzate a far più rumore possibile, considerata quanto alta sia ...

Samsung Galaxy Note 9 con specifiche al top - fra cui una batteria da 3.850 mAh : Arrivano dalla Cina, dal noto leaker Ice Universe, alcune indiscrezioni relative a Samsung Galaxy Note 9, che dovrebbe avere una batteria più capiente e una nuova S Pen. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 con specifiche al top, fra cui una batteria da 3.850 mAh proviene da TuttoAndroid.

Acquistare un Samsung Galaxy S9 con permuta iPhone - Huawei e Samsung : ecco le valutazioni : Tutta da scoprire la nuova promozione che coinvolge il pubblico interessato all'acquisto di un Samsung Galaxy S9 o di un Galaxy S9 Plus all'interno dello store ufficiale della divisione italia. Da alcune ore, infatti, è stata prorogata a tutto il 2018 la campagna Samsung Value, che tuttavia è stata estesa anche ad alcuni smartphone più recenti come i vari Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy Note 8. Senza ovviamente dimenticare quelli che sono ...

Nuove informazioni su Samsung Galaxy S10 e sul lettore di impronte di Galaxy Note 9 : Scopriamo il nome in codice di Samsung Galaxy S10, alcune novità che potrebbe introdurre e il possibile funzionamento del lettore di impronte nello schermo di Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Nuove informazioni su Samsung Galaxy S10 e sul lettore di impronte di Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 a 399 euro? Il prezzo più basso di un volantino - meglio del sottocosto! : Offerta a tempo limitato per il Samsung Galaxy S8 con garanzia Italia che viene venduto al prezzo di 399 euro, migliore di qualsiasi sottocosto: ecco dove potete acquistarlo in un volantino Nazionale.Per tutti coloro che vogliono acquistare uno smartphone android top di gamma di qualità indiscussa, ovviamente con i suoi pro e contro, e non hanno un budget di spesa particolarmente elevato vi vogliamo segnalare un’interessantissima offerta a ...