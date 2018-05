Samsung e gli smartphone pieghevoli | la storia continua a suon di brevetti

Samsung Galaxy S8 a 399 euro? Il prezzo più basso di un volantino - meglio del sottocosto! : Offerta a tempo limitato per il Samsung Galaxy S8 con garanzia Italia che viene venduto al prezzo di 399 euro, migliore di qualsiasi sottocosto: ecco dove potete acquistarlo in un volantino Nazionale.Per tutti coloro che vogliono acquistare uno smartphone android top di gamma di qualità indiscussa, ovviamente con i suoi pro e contro, e non hanno un budget di spesa particolarmente elevato vi vogliamo segnalare un’interessantissima offerta a ...

Samsung (finalmente) pareggia Apple - ma il merito non è degli smartphone : lunga vita ai semiconduttori : Finalmente ce l'ha fatta Samsung a chiudere il gap in redditività nei confronti degli acerrimi rivali di Apple. A certificarlo i dati relativi al Q1 2018 L'articolo Samsung (finalmente) pareggia Apple, ma il merito non è degli smartphone: lunga vita ai semiconduttori proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 a 399 euro? Il prezzo più basso di un volantino - meglio del sottocosto! : Offerta a tempo limitato per il Samsung Galaxy S8 con garanzia Italia che viene venduto al prezzo di 399 euro, migliore di qualsiasi sottocosto: ecco dove potete acquistarlo in un volantino Nazionale.Per tutti coloro che vogliono acquistare uno smartphone android top di gamma di qualità indiscussa, ovviamente con i suoi pro e contro, e non hanno un budget di spesa particolarmente elevato vi vogliamo segnalare un’interessantissima offerta a ...

Samsung Galaxy Volley Cup : l'Imoco Volley Conegliano è Campione d'Italia : La cronaca. Ancora una volta di più da brividi il PalaVerde, che aggiorna il conto dei 'tutto esaurito. Tra i 5.344 spettatori, anche una buona e rumorosa rappresentanza novarese. Denso il pre-...

Il migliore della fascia media : Nokia 7 Plus vs Zenfone 5 vs Samsung Galaxy A8 (video) : Abbiamo messo a confronto 3 ottimi prodotti: ASUS Zenfone 5, Nokia 7 Plus e Samsung Galaxy A8. Quale scegliere con 350 Euro a disposizione? Scopritelo nel nostro video L'articolo Il migliore della fascia media: Nokia 7 Plus vs Zenfone 5 vs Samsung Galaxy A8 (video) proviene da TuttoAndroid.

Da Samsung altre cattive notizie per gli iPhone di Apple : La domanda globale di smartphone è diminuita marginalmente nel primo trimestre del 2018 del 2% in tutto il mondo, attestandosi a 347 milioni di unità. Lo rende noto un nuovo rapporto della società di ...

Samsung festeggia gli Avengers con sfondi gratuiti e mostra dedicata : In occasione dell'uscita nelle sale di "Avengers: Infinity War", Samsung svela due sorprese per i fan dei vendicatori: su Samsung Temi saranno presto disponibili sfondi gratuiti dedicati, mentre presso il Samsung District di Milano si potrà visitare una mostra evento. L'articolo Samsung festeggia gli Avengers con sfondi gratuiti e mostra dedicata proviene da TuttoAndroid.

I migliori smartphone Samsung - Google e Apple monetizzano di più nei giochi : Secondo uno studio condotto da DeltaDNA, gli ultimi smartphone Apple, Google e Samsung raggiungono più alti livelli di monetizzazione rispetto ad altri modelli L'articolo I migliori smartphone Samsung, Google e Apple monetizzano di più nei giochi proviene da TuttoAndroid.

Miglior smartphone 2018? Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sul podio Android AnTuTu : Il Miglior smartphone 2018 è il Samsung Galaxy S9 insieme alla variante Galaxy S9 Plus? L'anno è appena cominciato ma le prime classifiche incombono e quella di marzo messa a disposizione da AnTuTu mette sul podio proprio le ammiraglie del produttore sudcoreano, in ben 3 suoi modelli distinti per processore interno e non solo. Come per dire, al momento, non c'è nient'altro che raggiunga potenza e prestazioni dei successori dei Galaxy S8. I ...

Migliori smartphone ricondizionati da acquistare : fidatevi di Samsung ed Apple : Siete alla ricerca di smartphone ricondizionati per assicurarvi un prodotto di livello, senza spendere cifre esorbitanti? Allora potrebbe tornarvi utile lo studio reso pubblico di recente da una fonte che potremo definire assolutamente attendibile come Consumer Report, se non altro perché in questi anni abbiamo imparato a conoscerla nell'ambito di una serie di analisi di mercato molto interessanti. Se a questo aggiungiamo che l'acquisto di un ...

Risvolti inattesi dal Samsung Galaxy Note 9 : gli ultimi rumors promettono bene : Il noto portale 'The Korea Herald' ha provveduto a fare il punto delle specifiche tecniche che scandiranno la scheda del Samsung Galaxy Note 9, prossimo device di punta del brand asiatico. Possibile il phablet vada ad integrare il lettore di impronte digitali sotto il display, raggiungendo una diagonale di 6.4 pollici, e ponendosi come il dispositivo dallo schermo più grande mai presentato dal colosso di Seul. Non mancherà chiaramente la ...

Samsung Galaxy S7 e S7 edge ricevono Oreo negli USA? No - errore di Verizon : Samsung Galaxy S7 e S7 edge stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di aprile, ma non l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo come sostiene Verizon. L'operatore statunitense si è sbagliato e ha elencato tutte le novità in arrivo. L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 edge ricevono Oreo negli USA? No, errore di Verizon proviene da TuttoAndroid.

Da ricordare il 20 aprile per Samsung Galaxy S7 : negli Stati Uniti scatta l’aggiornamento Oreo : Abbiamo dovuto attendere tanto, forse più del previsto, ma a partire da oggi 20 aprile possiamo finalmente dare la notizia più attesa per il Samsung Galaxy S7 e per tutti gli utenti che hanno deciso di puntare su questo smartphone, visto che sta scattando una volta per tutte la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo. Dopo mesi di rumors, frenate e accelerazioni, nelle ultimissime ore l'annuncio è giunto da una fonte ufficiale, quella ...

Patch di aprile e miglioramenti a fotocamera e connessioni per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento software con le Patch di sicurezza di aprile 2018 e qualche altro miglioramento nella stabilità di fotocamera, Bluetooth e Wi-Fi. L'articolo Patch di aprile e miglioramenti a fotocamera e connessioni per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus proviene da TuttoAndroid.