Salvini | ' Subito governo per fare una legge elettorale Con M5s | mai con Renzi'

MATTARELLA - GOVERNO : LUNEDÌ CONSULTAZIONI LAMPO/ Di Maio - "no al Colle - subito al voto" : ma Salvini.. : CONSULTAZIONI MATTARELLA LUNEDÌ: o maggioranza o GOVERNO di tregua fino a dicembre. Di Maio, 'no al Colle, subito voto', Salvini chiede preincarico.

"Subito un governo per contare in Europa. Incarico a Salvini per sbloccare lo stallo" : Il presidente dell'Europarlamento Tajani: ci vuole un esecutivo forte, non per pochi mesi «Purtroppo nel nostro Paese il dibattito sul nuovo bilancio europeo è poco seguito, dalla politica ma non solo. È un grave errore perché ci sono in gioco interessi strategici per il Paese e noi rischiamo di andare a chiudere la stalla quando i buoi saranno già scappati». Dal suo ufficio al ...

Di Maio : “Se Salvini vuole un governo con il Pd e non tornare al voto lo dica subito” : Di Maio durante la registrazione del programma Porta a Porta: "Se l'obiettivo era fare un governo Salvini-Berlusconi-Renzi dovevano dirlo subito. Salvini lo dica: se vuole andare al voto non è vero quello che sto dicendo ma se non vogliono andare al voto lo devono dire".Continua a leggere

Governo. Salvini : "Accordo solo con M5S". Di Maio : "Ti sei piegato a Berlusconi. Subito al voto" : Il Pd intanto - tramite un documento dei renziani (che ha creato nuovi malumori all'interno del partito) - esclude qualsiasi fiducia a un esecutivo guidato da Salvini e Di Maio

Governo - Salvini : Pronto a dialogo con M5s. Di Maio : Subito al voto - : Il leader della Lega ribadisce la necessità di formare un esecutivo "che duri cinque anni per occuparci dell'emergenza del Paese che è il lavoro". Il leader pentastellato: "Nessuna alleanza possibile ...

Salvini : «Mai con il Pd. I Cinque Stelle con noi o subito elezioni» - Video : Il segretario della Lega è tornato sullo stallo del governo ribadendo il suo «no» alla sinistra ed esortando Di Maio: «Siamo la prima forza del Paese, se non governa con il centro destra tutto, si vada ad elezioni». Poi si è detto disponibile a un pre-incarico

Salvini : «Intesa con M5S o subito il voto» L’«ipotesi-responsabili» per fermare l’Iva : Il segretario della Lega: «Il Movimento dovrà rinsavire e noi ritenteremo, se no servirà un esecutivo, ma senza Gentiloni»