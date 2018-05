Salvini rilancia un governo Lega-M5s fino a dicembre | Ho un premier per

Salvini rilancia : «Governo a termine con i Cinquestelle - no a premier tecnici» : In precedenza Di Maio aveva definito ogni i potesi di governo tecnico un «tradimento del popolo». Sia Grillo (che torna a chiedere un referendum sull’euro) che Salvini tornano ai toni populisti

Di Maio (M5S) : «Non esiste tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato». ma Salvini rilancia l’alleanza : Sull’ipotesi di un esecutivo di tregua, il leader M5S: «Il presidente è stato fin troppo paziente. Avevano l’opportunità». «Ora al voto il prima possibile. Anche il 24 giugno. Abbiamo studiato che si può fare»

Salvini boccia il premier tecnico e rilancia : 'Governo con M5S fino a dicembre' : "Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l'invito a M5S come fare insieme un governo ...

Riforma pensioni/ Salvini rilancia le proposte della Lega (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Matteo Salvini rilancia le proposte della Lega. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 maggio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 09:09:00 GMT)

Governo - Antonio Tajani 'rilancia' Matteo Salvini : 'Un politico per contare in Ue' : Sono partite che vanno giocate dalla politica con una presenza forte a Bruxelles, non vanno seguite con la mano sinistra: il diavolo si nasconde sempre nei dettagli. C'e' bisogno di un Governo ...

Trattative governo : Renzi blocca l'asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] : Segui su Blasting News il live della giornata politica, con tutti gli aggiornamenti sulle Trattative per la formazione del governo tra M5S, PD e Lega. #diretta

Trattative governo : Renzi blocca l’asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] Video : Trattative governo: il live della giornata politica Siamo arrivati alla vigilia della direzione del Partito Democratico che dovra' sancire in modo definitivo il no dei dem alla proposta arrivata da parte del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio [Video]di sedersi attorno ad un tavolo per firmare un contratto di #governo alla tedesca. Dopo la netta chiusura ai grillini di Matteo Renzi [Video]nei confronti dei grillini, arrivata nel corso della ...

Trattative governo : Renzi blocca l’asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] : Siamo arrivati alla vigilia della direzione del Partito Democratico che dovrà sancire in modo definitivo il no dei dem alla proposta arrivata da parte del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio di sedersi attorno ad un tavolo per firmare un contratto di governo alla tedesca. Dopo la netta chiusura ai grillini di Matteo Renzi nei confronti dei grillini, arrivata nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio in onda domenica sera su ...

Berlusconi rilancia : «Di Maio non può dirmi cosa devo fare» Salvini : ora spero nel Vinitaly Video : di nuovo sul predellino : Mentre Luigi Di Maio gli chiede di fare un passo di lato, lui va avanti e pensa alle prossime elezioni nella Regione, primo test per verificare i rapporti di forza interni ed esterni alla coalizione dopo le politiche di marzo

Lega-M5s - Salvini : "Di Maio è affidabileOk reddito di cittadinanza se rilancia il lavoro" : Nuovo messaggio di apertura verso i pentastellati da parte del leghista: "Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa dico di no - spiega Salvini - ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi nee' uscito allora siì"

Centrodestra - il vertice tra Berlusconi - Salvini e Meloni : 'Casellati al Senato'. E Di Maio rilancia. Fico alla Camera : Il Centrodestra è ancora vivo, trova l'intesa sul nome di Elisabetta Casellat i per il Senato e chiede al Movimento 5 Stelle di cambiare il proprio candidato per la Camera, non più Riccardo Fraccaro ...

La Lega rilancia l'asse con M5S. Berlusconi-Salvini ai ferri corti : Il tradimento, a detta degli azzurri, conseguito con la mossa di Salvini è dettato dall'intenzione del Carroccio di togliere dalla scena politica il leader azzurro. I parlamentari di FI si preparano ...

"Siti stranieri rilanciano notizie contro i migranti e l'Ue a favore di Salvini". L'inchiesta di SkyTg24 : Una rete di siti e account internazionali starebbero operando al fine di condizionare la campagna elettorale italiana, volgendola a favore della Lega di Matteo Salvini: è questo quanto sostiene un'inchiesta di Sky TG 24 HD, di cui pubblichiamo un'anticipazione. Secondo la testata, a far parte di questo network ci sarebbero siti della nuova destra made in USA, siti di matrice filorussa, ma anche account europei. Si tratterebbe di organi ...