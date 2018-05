Salvini propone un governo a tempo per tornare a votare | “Mai con il Pd | mai con Renzi” 

M5s - Luigi Di Maio propone a Salvini : 'Chiediamo di andare a votare a giugno' : "Il M5S si è impegnato totalmente per rispettare il voto dei cittadini". Luigi Di Maio lo scrive su Facebook sottolineando che "non ho mai pensato che sarebbe stato facile ma non avrei mai immaginato ...

Di Maio e Salvini separati dalla Siria. Al Colle gli M5s chiederanno tempo proponendo un "comitato scientifico" sul programma : Lo scontro tra Stati Uniti e Russia sulla Siria piomba sulle consultazioni. Le questioni internazionali impongono un'accelerazione nella formazione del nuovo governo e di questo Luigi Di Maio non può non tenerne conto, dal momento che è una questione che complica i già precari equilibri e segna ancor più le distanze tra chi, come M5s e Lega, sta provando a trovare la quadra. Il leader del Movimento 5 Stelle, ...

Di Maio propone contratto di governo : 'Con Lega o con Pd' | I dem : 'Proposta irricevibile' | Salvini : 'Nessun veto' : Il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, ha proposto un contratto di governo da sottoscrivere o "con la Lega o con il Pd ". Esclusa, dunque, Forza Italia. Di Maio ha spiegato di guardare come ...

È possibile spostare i ministeri da Roma come propone Salvini? : ... su pressione della Lega Nord allora guidata da Umberto Bossi, inaugurato a Monza - all'interno della Reggia - delle 'sedi distaccate' di alcuni dicasteri, in particolare dell'Economia, della ...