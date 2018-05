Salvini | Pronto per governo Centrodestra-M5S fino a dicembre | no a tecnici

Lunedì nuove consultazioni : Mattarella cerca soluzioni. Salvini : 'Pronto anche col M5s' : Si parte alle 10 con i 5 Stelle, alle 11 il centrodestra unito, a mezzogiorno toccherà al Pd. L'ennesimo 'giro' si concluderà nel pomeriggio con i presidenti di Camera e Senato. Di Maio: 'Si profila ...

Matteo Salvini è pronto ad andare in aula per chiedere la fiducia : Matteo Salvini sembra avere rotto gli indugi, deciso a chiedere lunedì un pre-incarico per cercare convergenze ma non con il Pd.

Di Maio contro Salvini 'Dice no alle elezioni per i guai finanziari'. Leghista 'Basta insulti - pronto a tavolo' : ROMA - Il clima tra 5Stelle e Lega si fa tesissimo. A lanciare l'attacco nei confronti di Matteo Salvini è il leader del Movimento, Luigi Di Maio. Prima su Twitter scrive: 'Non è possibile nessun ...

Pd - documento pronto per la direzione : mai un governo Salvini o Di Maio - sì a un governo per le regole : Ci auguriamo che l'intera comunità del Partito Democratico sappia affrontare i passaggi difficili di questa stagione politica in modo coraggioso e il più possibile unitario.

Governo - Salvini : pronto a discutere : 12.08 Matteo Salvini da Genova, in conferenza stampa dice: "Da oggi pomeriggio sono pronto a sedermi a discutere. In attesa del Governo faccio un appello a far lavorare Commissioni Parlamentari.Se tutte le forze vogliono, tutte le commissioni di Camera e Senato da domani possono mettersi a lavorare su tutti, troppi dossier che devono essere esaminati. Il Parlamento ricominci a produrre,esaminare,proporre,deliberare su alcune iniziative ferme da ...