Salvini | ' Premier? Ho un nome in mente | no a Monti bis'

Direzione Pd. Martina : 'Per noi il tema non è mai stato votare Salvini o Di Maio premier' : 'Per noi tema il tema non è sostenere Di Maio o Salvini premier o sostenere un qualsivoglia percorso con Berlusconi Salvini e Meloni come soci di...

Governo - Salvini/ “Mai con il PD - no a compromessi solo per diventare Premier - come fa Di Maio”. E Berlusconi… : Governo, Salvini: “Mai con il PD, no a compromessi solo per diventare Premier, come fa Di Maio”. Il leader della Lega ribadisce la propria volontà di non allearsi con i democratici(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:16:00 GMT)

Governo - l’offerta di Di Maio a Salvini : «Niente premier - ma ministri di peso» Ecco i dieci punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve

Salvini : «Datemi ancora qualche giorno - a maggio spero di essere premier» Video Molise - chiusi i seggi e via allo spoglio : Il leader della Lega: «Preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni». il futuro governo si occupi di «lavoro lavoro lavoro»

Salvini 'A maggio spero di essere premier'. E nei 5 Stelle riaffora il derby di Maio-Fico : Ora tocca, di nuovo, a Mattarella. E, con ogni probabilità, a Roberto Fico. Sarà quasi certamente il presidente della Camera a ricevere il mandato esplorativo dal presidente della Repubblica domani. E ...

Salvini : «Datemi ancora qualche giorno - a maggio spero di essere premier » Voto in Molise - alle 23 al via lo spoglio : Il leader della Lega: «Preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni». il futuro governo si occupi di «lavoro lavoro lavoro»

Governo - accordo sul programma Si tratta su chi va a Palazzo Chigi Se Di Maio premier - a Salvini va tutto : Sia Matteo Salvini sia Luigi Di Maio sono incollati ai propri smartphone per capire quali saranno le prime indicazioni che arriveranno dagli exit poll sulle Regionali i Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini : 'Se stallo continua il premier lo sceglierà Bruxelles' : Matteo Salvini morde il freno: 'Attendo le prossime ore, ma poi faremo passi avanti perchè di tempo ne abbiamo perso anche troppo'. Il leader leghista ripete che 'gli italiani ci hanno premiato ...

Governo - Berlusconi ritratta : “Non ho mai detto di volere un esecutivo con il Pd. Salvini deve essere premier” : “Non ho mai detto di voler fare un Governo coi voti del Pd. Non c’è nessun contatto in atto con il Pd. Ho solo detto che avremo dovuto presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona per l’Italia e per loro andare a nuove elezioni”. Così Silvio Berlusconi a Campobasso. L'articolo Governo, Berlusconi ritratta: “Non ho mai detto di volere un ...

Salvini al Salone del Mobile : "Io premier? Ci sto provando!" : Bagno di folla per Salvini al Salone del Mobile a Milano. Il leader della Lega si concede a dei selfie e scherza con il pubblico mentre si aggira tra i padiglioni della fiera dedicata al design. Tra i ...

Salvini ora teme una proroga per il premier Gentiloni : “Io ci proverò fino alla fine. Non mi interessano le logiche politiche, non mi interessa chi mi dice non farti

Salvini apre all'ipotesi di un premier 'terzo' - è la svolta per il governo?? : Scade oggi, con tutta probabilità, il tempo lasciato da Sergio Mattarella ai partiti per mandare un segnale di dialogo, senza il quale sarà il capo dello Stato a decidere come procedere per dare un governo al Paese dopo 45 giorni dalle elezioni. #Salvini: Berlusconi non può fare né il Ministro, né il Senatore. Non può fare nulla. Sembra che i 5stelle facciano di tutto perché non vogliono ...

