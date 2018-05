Salvini | “Premier? Ho un nome in mente | esecutivo politico con M5s fino a dicembre”

newsgo

: Salvini: escludo qualsiasi forma di appoggio ad un premier monti bis. Per me l'unione europea è un danno per tutti… - borghi_claudio : Salvini: escludo qualsiasi forma di appoggio ad un premier monti bis. Per me l'unione europea è un danno per tutti… - pdnetwork : 'Il tema non è mai stato votare Salvini o Di Maio Premier; per noi il tema non potrà neanche mai essere sostenere u… - Agenzia_Ansa : #Salvini boccia il premier tecnico e rilancia: '#Governo con #M5S fino a dicembre' -

(Di venerdì 4 maggio 2018): “Premier? Ho unincon M5sa dicembre”torna ad aprire al M5s per un governo non tecnico maalmenoa dicembre. “Più che tagliare ogni ponte con Renzi e dare la mia disponibilità, io non so cosa fare: è l’ultimo tentativo”.