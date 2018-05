Salvini pensa all' incarico di governo ma non convince Mattarella

Salvini a Euroflora : "Governo con M5s? Ci proverò"/ Ma in Lega si pensa già alla nuova legge elettorale : Salvini a Euroflora: "Governo con M5s? Ci proverò". Ma in Lega si pensa già alla nuova legge elettorale. Ultime notizie e dichiarazioni.

La Lega dice no a Di Maio. Salvini si gode il voto friulano e non pensa a un ritorno al voto : Matteo Salvini non replica alla richiesta di Luigi Di Maio di salire insieme al Quirinale per chiedere il ritorno immediato al voto. Il "ballottaggio" proposto dai grillini al momento non alletta il capo della Lega, che anzi rilancia l'offerta di dialogo per formare un governo che includa Movimento 5 Stelle e centrodestra.Dalla spiaggia nella quale sta trascorrendo un giorno di riposo, Salvini si è goduto il trionfo di Massimiliano ...

Di Maio a Salvini : «Chiediamo insieme a Mattarella il voto a giugno. I partiti? Pensano solo all'orticello» : Un vero e proprio appello a Salvini durante una diretta Facebook. Luigi Di Maio dà pochi, ma chiari messaggi. Innanzitutto la necessità di tornare al voto a giugno. Un punto sul quale...

Di Maio a Salvini : 'Chiediamo a Mattarella insieme il voto a giugno. I partiti? Pensano solo all'orticello' : 'Visto che abbiamo ottenuto un risultato straordinario ma non la maggioranza assoluta dei seggi, ci siamo rivolti alle forze politiche per far partire un governo di cambiamento sulla base di un ...

Di Maio ai partiti 'Vergogna - pensate solo al vostro orticello. Io sincero con Salvini - ma lui ha scelto un condannato' : ROMA - 'È vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando al proprio orticello e ai propri interessi di parte'. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in un video su Facebook. '...

Salvini : 'Noi non cambiamo i programmi' Berlusconi pensa a un governo di minoranza : Il centrodestra ribadisce la propria unità mentre il candidato premier attacca: ' Voglio il governo con chi ci darà una mano a realizzare gli obbiettivi, a cominciare dalla cancellazione della legge ...

Governo : Salvini pensa alle elezioni - Renzi apre al M5S? : Segui su Blasting News il Live sulla giornata politica, con le trattative per la formazione di un Governo. #diretta

Salvini scommette sul fallimento M5s-Pd per tornare centrale : "Faremo da soli". E pensa a un terzo nome : La Lega in Molise si posiziona sotto Forza Italia. Dati alla mano il nervosismo di Matteo Salvini cresce con il passare delle ore fino a raggiungere il culmine a tarda sera, quando dal palco di Codroipo in provincia di Udine il leader del Carroccio annuncia: "Se saremo esclusi dal governo ci ritroveremo a fare una passeggiata a Roma". Non dice "marcia" ma poco ci manca: "Un governo M5s-Pd è una presa in giro". Le sue parole tradiscono ...

Trattative governo : Di Maio guarda al PD - Salvini pensa all'Aventino [LIVE] Video : LIVE Trattative governo: scintille tra Di Maio e Salvini - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di La Repubblica, la Lega sarebbe convinta che l'intenzione di #Di Maio sia quella di chiudere il forno con la Lega, per riversare tutta la legna in quello con il Partito Democratico. Matteo Salvini però, spera che Sergio #Mattarella dia il primo incarico esplorativo al Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati: una soluzione ...

Trattative governo : Di Maio guarda al PD - Salvini pensa all'Aventino [LIVE] : - Secondo quanto svelato dall'edizione odierna di Repubblica, dal giorno delle consultazioni, vale a dire dal giorno in cui la speranza di vedere il passo di lato di Silvio Berlusconi si è infranta, il capo politico dei 5 stelle ha interrotto i contatti con il segretario leghista. Se Salvini insisterà nel non voler rompere l'alleanza con Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio considererà chiusa la porta del dialogo tra M5S e Lega, qualsiasi cosa ...