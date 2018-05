Salvini | governo con M5S fino a dicembre | ma no tecnici

Salvini : “Governo centrodestra-M5s fino a dicembre. Legge elettorale? Ok anche al premio alla lista” : “Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l’incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l’invito a M5S come fare insieme un governo a tempo per fare poche cose e bene”. Questo Matteo Salvini chiederà al presidente Sergio Mattarella lunedì, come ha anticipato in conferenza stampa a Milano. Il segretario della Lega ha indicato la durata del prossimo governo ...

Governo - Di Maio : “Renzi e Berlusconi hanno sabotato tutto per rimettersi insieme”. “Nuovo Voto? Ballottaggio tra noi e Salvini” : “Io non ce l’ho con Mattarella ce l’ho con questi partiti che l’hanno messo in queste condizioni. Noi abbiamo lavorato per cinquantacinque giorni per un Governo politico che rispettasse il voto degli elettori il più possibile ed invece ci ritroviamo ancora una volta a parlare di governi tecnici, di scopo: qui c’è un serio problema politico rappresentato da Renzi e Berlusconi che vogliono ancora una volta uno di quei ...

Governo - Mattarella riflette : Salvini vuole l'incarico - il M5S si spacca? [LIVE] : In tal caso inoltre, l'ex segretario del PD sarebbe intenzionato a gestire in prima persona le trattative, tornando al centro della scena politica. 09:39 - Dalle parti del Quirinale in questo momento ...

Pd - Vauro vs Fiano : “Voglio un partito che contrasti la destra xenofoba di Salvini. Governo con Minniti pessimo esempio” : A L’aria che tira (la7) va in scena lo scontro tra Vauro Senesi e il deputato dem Emanuele Fiano. Tema del confronto lo stallo di Governo alla vigilia delle consultazioni di Mattarella L'articolo Pd, Vauro vs Fiano: “Voglio un partito che contrasti la destra xenofoba di Salvini. Governo con Minniti pessimo esempio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

MATTARELLA - GOVERNO : LUNEDÌ CONSULTAZIONI LAMPO/ Di Maio - "no al Colle - subito al voto" : ma Salvini.. : CONSULTAZIONI MATTARELLA LUNEDÌ: o maggioranza o GOVERNO di tregua fino a dicembre. Di Maio, 'no al Colle, subito voto', Salvini chiede preincarico.

Salvini pensa all'incarico di governo ma non convince Mattarella : L’intricata situazione sulla composizione del prossimo governo nazionale, non sembra trovare ancora soluzione. La direzione del Partito Democratico convocata oggi ha messo la parola fine al dialogo con i 5 stelle; mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cerca una soluzione per evitare che si torni a nuove elezioni senza una nuova legge elettorale. Si rischierebbe infatti di avere un risultato similare a quello maturato il 4 marzo ...

Governo - Salvini pronto al preincarico : il piano dalle pensioni alla flat tax Video : #pensioni, fisco, sostegno al reddito, contrasto all'immigrazione irregolare tra i temi in primo piano nel confronto politico verso la formazione del nuovo Governo. Il presidente della Repubblica ha convocato un nuovo giro di consultazioni [Video] per discutere con i leader delle forze politiche della costituzione del nuovo esecutivo. Sergio Mattarella ricevere le delegazioni al Quirinale lunedì prossimo, le consultazioni si chiuderanno in un ...

Pensioni - Salvini : noi al governo aboliamo la Fornero - le novità Video : In attesa delle nuove consultazioni al Quirinale sulla formazione del nuovo governo [Video]in programma per lunedì prossimo, il leader della Lega Matteo Salvini, che sarebbe pronto ad accettare un preincarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rilancia l’appello sul raggiungimento di un’intesa sui punti programmatici, dalla riforma #Pensioni alla revisione del sistema fiscale. Quindi il superamento della legge Fornero e la flat ...

Governo Giorgetti con appoggio Pd/ Centrodestra - la carta di Renzi : il Gianni Letta di Salvini : Governo Giorgetti con appoggio Pd: nuova ipotesi per l'esecutivo, l'esponente della Lega e braccio destro di Salvini con la benedizione di Matteo Renzi(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:39:00 GMT)

Salvini : "Voglio guidare governo che fermi eurofollie" : "Mentre in Italia si litiga e si aprono e si chiudono i 'forni', ecco cosa propone la Commissione Europea. #maipiùservi". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini , in merito alla proposta di bilancio Ue ...