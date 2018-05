Salvini | governo con M5S fino a dicembre ma no tecnici Il premier? ' Ho un nome in mente'

Salvini : "Pronto per governo Centrodestra-M5S fino a dicembre - no a tecnici" : Matteo Salvini è intervenuto oggi in conferenza a Milano e ha parlato della situazione di stallo in cui si trova il Paese oggi, confermando la sua disponibilità a un governo di scopo tra Centrodestra e MoVimento 5 Stelle fino a dicembre per portare a termine le riforme più importanti, inclusa quella delle legge elettorale, e poi tornare al voto. I suoi "no" categorici sono per un qualsiasi coinvolgimento di Matteo Renzi e per un governo ...

Sondaggi Politici : crescita Lega al 21% M5s al 33%/ Centrodestra 39% : nuovo voto batte Governo Salvini-Di Maio : Sondaggi Politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di Governo: crescita Lega al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra sale al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo Salvini-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:12:00 GMT)

Salvini : “Governo centrodestra-M5s fino a dicembre. Legge elettorale? Ok anche al premio alla lista” : “Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l’incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l’invito a M5S come fare insieme un governo a tempo per fare poche cose e bene”. Questo Matteo Salvini chiederà al presidente Sergio Mattarella lunedì, come ha anticipato in conferenza stampa a Milano. Il segretario della Lega ha indicato la durata del prossimo governo ...

Governo - Di Maio : “Renzi e Berlusconi hanno sabotato tutto per rimettersi insieme”. “Nuovo Voto? Ballottaggio tra noi e Salvini” : “Io non ce l’ho con Mattarella ce l’ho con questi partiti che l’hanno messo in queste condizioni. Noi abbiamo lavorato per cinquantacinque giorni per un Governo politico che rispettasse il voto degli elettori il più possibile ed invece ci ritroviamo ancora una volta a parlare di governi tecnici, di scopo: qui c’è un serio problema politico rappresentato da Renzi e Berlusconi che vogliono ancora una volta uno di quei ...

Governo - Mattarella riflette : Salvini vuole l'incarico - il M5S si spacca? [LIVE] : In tal caso inoltre, l'ex segretario del PD sarebbe intenzionato a gestire in prima persona le trattative, tornando al centro della scena politica. 09:39 - Dalle parti del Quirinale in questo momento ...

Pd - Vauro vs Fiano : “Voglio un partito che contrasti la destra xenofoba di Salvini. Governo con Minniti pessimo esempio” : A L’aria che tira (la7) va in scena lo scontro tra Vauro Senesi e il deputato dem Emanuele Fiano. Tema del confronto lo stallo di Governo alla vigilia delle consultazioni di Mattarella L'articolo Pd, Vauro vs Fiano: “Voglio un partito che contrasti la destra xenofoba di Salvini. Governo con Minniti pessimo esempio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

MATTARELLA - GOVERNO : LUNEDÌ CONSULTAZIONI LAMPO/ Di Maio - "no al Colle - subito al voto" : ma Salvini.. : CONSULTAZIONI MATTARELLA LUNEDÌ: o maggioranza o GOVERNO di tregua fino a dicembre. Di Maio, 'no al Colle, subito voto', Salvini chiede preincarico.

Salvini pensa all'incarico di governo ma non convince Mattarella : L’intricata situazione sulla composizione del prossimo governo nazionale, non sembra trovare ancora soluzione. La direzione del Partito Democratico convocata oggi ha messo la parola fine al dialogo con i 5 stelle; mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cerca una soluzione per evitare che si torni a nuove elezioni senza una nuova legge elettorale. Si rischierebbe infatti di avere un risultato similare a quello maturato il 4 marzo ...