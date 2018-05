Salvini governa ' solo' | ha vinto la Meloni | ' O la va o la spacca'

Blastingnews

(Di venerdì 4 maggio 2018) Sono ormai passati 2 mesi dall'ultima tornata elettorale generale, il risultato non ha portato alcun governo e così i partiti politici più rappresentati in Parlamento hanno cercato di trovare un accordo tra loro. Il tentativo iniziale di un accordo #movimento 5 stelle e Lega sembra ormai naufragato, il tentativo di accordo 5Stelle-PD anche a causa di Renzi, e ora Matteo #vuole giocarsi l'ultima carta: provare a fare un governo 'in solitaria'.vuole andare are Secondo alcune indiscrezioni del Corriere della Sera, il leader del Carroccio sta tentando in extremis di trovare un accordo con #Di Maio prima di ricorrere all'estrema soluzione: tentare di formare un governo con le proprie forze. Quest'ultima scelta, nata dopo diversi giorni di tensione politica, è in perfetta linea con la volonta' di Giorgiache fin dai primi giorni dopo il voto ha sempre ...