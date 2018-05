Salvini apre ad un governo a tempo | Con M5s fino a dicembre | riscriviamo legge

Pensioni 2018 - ultimissime : Salvini attacca di Maio - ma apre ancora al M5S Video : Le ultimissime novita' al 3 maggio 2018 arrivano dalle ultime dichiarazioni di Salvini, che sui social nei giorni scorsi aveva attaccato apertamente il M5S e l’atteggiamento di Luigi Di Maio [Video]. Senza fare nomi, ma con un messaggio chiarissimo e che nelle sue ultime dichiarazioni conferma la volonta' di un dialogo con il M5S a condizione che si ragioni e si ‘scenda con i piedi per terra’. Le sue ultime dichiarazioni, apertura o chiusura al ...

Salvini riapre il forno di governo con il Movimento ma Di Maio dice no : 'Dobbiamo provare a mettere assieme un governo' dice il leader della Lega. Gelida la replica del capo politico dei Cinquestelle: 'Non è possibile alcun governo del cambiamento con Berlusconi e il ...

Governo : Salvini pensa alle elezioni - Renzi apre al M5S? : Segui su Blasting News il Live sulla giornata politica, con le trattative per la formazione di un Governo. #diretta

Cav - Salvini leale e non riapre forno M5S : ANSA, - TRIESTE, 27 APR - Salvini riapre il forno del M5S? "Non è vero, non si può andare con il M5S anche per come si è dimostrato in questi frangenti". Lo afferma Silvio Berlusconi parlando a ...

Matteo Salvini - l'indiscrezione : 'Speriamo che Berlusconi...'. Governo con Di Maio - si riapre tutto : 'Non chiudo al Movimento 5 Stelle '. Nel giorno dell'avvicinamento 'ufficiale' tra grillini e Pd, Matteo Salvini mostra ottimismo e, in generale, si respira l'aria del 'tutto è ancora possibile'. ...

Consultazioni Pd-M5S - Di Maio “apre” : «Salvini si è condannato all’irrilevanza» : Alle 14.30 il presidente della Camera ha ricevuto la delegazione dei Democratici, mentre alle 18 è stata la volta dei “grillini”

Governo - Luigi Di Maio apre al Pd : 'Con la Lega abbiamo chiuso'. Salvini : 'Ora i grillini amoreggiano con Renzi. Incoerenti' : Ma nessuna forza politica può fare da sola, nessuno può dare un Governo a questo Paese da solo. Per questo abbiamo ribadito la disponibilità' a un confronto con il Pd. ' Chiedo al Pd di venire al ...

Italia : governo - Di Maio 'molla' Salvini. Si apre dialogo con il Pd : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Di Maio chiude a Salvini e apre come unica possibilità a un governo col Pd. Se no - resta solo il ritorno al voto : 'Dopo cinquanta giorni di tentativi la strada non è più percorribile' dice il leader pentastellato all'uscita dell'incontro con il Presidente della Camera. 'Qualsiasi contratto di governo sarà ...

Di Maio : “Con Salvini si chiude qui” Pd apre al dialogo : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Discorso chiuso con la Lega e apprezzamento per le parole di Maurizio Martina che “vanno nella direzione di un’apertura”. Luigi Di Maio, dopo l’incontro del M5S con il presidente della Camera, Roberto Fico, è netto: “E’ chiaro che un governo del centrodestra non è più un’ipotesi percorribile, gli unici che non l’hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il ...

Di Maio : “Con Salvini si chiude qui” Pd apre al dialogo : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Discorso chiuso con la Lega e apprezzamento per le parole di Maurizio Martina che “vanno nella direzione di un’apertura”. Luigi Di Maio, dopo l’incontro del M5S con il presidente della Camera, Roberto Fico, è netto: “E’ chiaro che un governo del centrodestra non è più un’ipotesi percorribile, gli unici che non l’hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il ...

Consultazioni - Di Maio : «Con Salvini finisce qui». E il Pd apre : «Sì al confronto con il M5S» : Il segretario reggente del Pd al termine dell'incontro a Montecitorio: «Sul piano programmatico abbiamo ribadito a Fico che l'asse di riferimento fondamentale sta attorno al programma dem, nei contenuti e nelle proposte». Il capo politico dei Cinque Stelle attacca: «Salvini ha deciso di condannarsi all’irrilevanza»

Consultazioni Fico - Martina apre a M5s/ Governo diretta live : “alleanza Pd - senza Lega”. Salvini “non esiste” : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:15:00 GMT)

Governo - si apre forno M5S-Pd. A Fico il mandato - Di Maio molla Salvini : Governo, Orfini chiude a Fico: 'Pd alternativo al M5S, un accordo è impossibile' Politica 0 0 0 Nel centrodestra la 'missione Fico' fa saltare gli alleati sulla sedia. "Non è giusto, non è normale. ...