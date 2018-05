Salute | l’Oms | “Sepsi killer in Europa | mani pulite per contrastarla”

Giornata Mondiale Salute - il messaggio dell’OMS : copertura per tutti - ovunque : Universal health coverage: everyone, everywhere, ovvero la copertura sanitaria universale per tutti e dovunque. È il messaggio dell’OMS lanciato in occasione della Giornata Mondiale della Salute 2018, sostenuto dalla campagna Health for all (Salute per tutti). Ed è proprio questa la mission che la Rete Internazionale dei 33 Istituti Pasteur in tutto il mondo condivide con l’OMS, con la quale nel 2012 ha siglato un accordo di cooperazione per la ...

Sanita - l’Oms compie 70 anni : dall’Hiv a Zika - le battaglie per la Salute : L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) compie 70 anni e li festeggerà il 7 aprile in concomitanza con la Giornata mondiale delle salute. “Nessuno dovrebbe ammalarsi e morire perché è povero o perché non può accedere ai servizi Sanitari di cui ha bisogno. La salute è un diritto umano, non un lusso”. Lo scrive il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus sul suo profilo Twitter per lanciare la Giornata ...