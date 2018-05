Sacra Sindone | dubbi sull’età Tutto da rifare | l' esame al carbonio 14 non è affidabile

Nuovi dubbi sull’età della Sacra Sindone. Il fisico dell'Enea Paolo Di Lazzaro : "Risultati inaffidabili" : Se la data di nascita dell'uomo che avrebbe avvolto è l'annozero del calendario cristiano, l'età della della Sacra Sindone continua ad essere incerta. A trent'anni dall'ultimo test con la tecnica del radiocarbonio, che faceva risalire il lenzuolo a un periodo compreso tra il 1260 e il 1390, storici, biologi e ricercatori continuano a mettere in dubbi o l'affidabilità di quel risultato. Tra questi il dirigente dell'Enea di ...

"Ecco il vero volto di Gesù". Rivelata per la prima volta la statua in 3D che ricrea il corpo avvolto nella Sacra Sindone : "Questa statua è la rappresentazione tridimensionale a grandezza naturale dell' Uomo della Sindone , realizzata sulle misure millimetriche ricavate dal lenzuolo in cui fu avvolto il corpo di Cristo ...