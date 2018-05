Sabato e domenica il Palazzetto dello sport di Carbonia ospita il campionato

Sabato e domenica per Uildm e Telethon : aiuta le mamme con i Cuori di Biscotto : Il 5 e 6 maggio tanti volontari delle due realtà saranno in 1600 piazze d'Italia per distribuirli. Non potevano certo mancare i volontari monzesi, che danno l'appuntamento in arengario. Sono 'Cuori di ...

Meteo weekend - ciclone sull’Italia : piogge e temporali Sabato e domenica : Italia ancora ostaggio del maltempo: il vortice ciclonico che si è formato sulla penisola continuerà a far sentire i suoi effetti su molte zone del Paese anche nel corso del weekend.Continua a leggere

La Primavera di Bagnoli - Sabato 5 e domenica 6 ex area Nato. : Non mancheranno le attività ludico-sportive , localizzate nel Viale dello Sport. Un brulicare di laboriosa vivacità e di energie positive invaderà gioiosamente l'ex Base Nato, restituendo alla ...

Vicenza. Sabato 5 e domenica 6 in piazza delle Erbe Fuori Mercato : Sabato 5 e domenica 6 maggio, per tutto il giorno piazza delle Erbe a Vicenza ospiterà “Fuori Mercato”, mercatino vintage, dell’artigianato

E' morta Rebecca Braglia - rugbista 18enne in coma dopo placcaggio/ Sabato e domenica un minuto di silenzio : Cesena, 18enne rugbista morta per un placcaggio: non ce l'ha fatta Rebecca Braglia, giocatrice dell'Amatori Parma Rugby coinvolta in un violento scontro domenica 29 aprile (Pubblicato il Wed, 02 May 2018 21:20:00 GMT)

Gubbio - venerdi' sera incontro di Hilariter - Sabato le celebrazioni dei 50 anni della Famiglia Santantoniari. Domenica i Ceri tornano a ... : ... in collaborazione con Arancia Live dalle ore 11, , mentre nel pomeriggio l'intera diretta tv e streaming internet della corsa pomeridiana a partire dalle 17.30. Gubbio/Gualdo Tadino 01/05/2018 10:38 ...

Buonolio Salus Festival - la IV edizione Sabato 28 e domenica 29 a Piedimonte Matese. : ... l'olio" e prevede una serie di attività didattiche e percorsi di avvicinamento all'olio, inseriti in un articolato programma messo su con tavole rotonde, letture, spettacoli, mostre e ...

SALA NEMESIO ORSATTI - Da Sabato 28 aprile a domenica 6 maggio a cura della Pro loco di Pontelagoscuro - via Risorgimento 4 - : L'iniziativa, inserita nel programma del maggio Pontesano, è promossa da Pro loco Pontelagoscuro in collaborazione con Luigi Cirelli, appassionato del mondo a quattro zampe, il quale fornirà le coppe ...

Il valzer delle signore. Clerici balla al Sabato - Venier alla domenica e Isoardi a mezzogiorno : 'Peccato che non possa fare battute sul futuro che vi aspetta'. 'Una conduttrice golosa come me sicuramente non la trovate più, quello lo do per certo, poi per il resto...'. 'Ragazzi, lo sapete: ...

Migranti - circa 1000 soccorsi tra Sabato e domenica : Roma, 23 apr. , askanews, Con il bel tempo e il mare più calmo sono riprese le partenze dei profughi dal Nord Africa verso l'Italia. Nello scorso fine settimana sono stati circa mille i Migranti ...

Week end a Roma : gli eventi di Sabato 21 e domenica 22 aprile : Per i bambini ampia la scelta tra spettacoli teatrali e laboratori. Ecco dunque gli eventi del Week end a Roma 21 e 22 aprile da non perdere 'Canaletto 1697-1768' Giovanni Antonio Canal , Venezia ...

Torna Ludicomix Bricks & Kids : a Empoli Sabato 21 e domenica 22 aprile : ... con illustratori di fama, dimostrazioni di robotica educativa e mega esposizioni di diorami LEGO, cosplay, giochi per famiglie e videogiochi giocati in simultanea e diretta streaming. Una crescita e ...

ASSESSORATO ALLA CULTURA - Presentato il programma di spettacoli nel quartiere Giardino Arianuova Doro da Sabato 28 a domenica 29 aprile 2018 : In questo modo lo spettatore potrà, in soli due pomeriggi, attraverso cinquanta repliche, fruire di dieci spettacoli diversi, , di cui tre provenienti dall'estero, quattro inediti , tutti di ...

EcoMarathon - Sabato e domenica a Bagno a Ripoli : 'Sarà una giornata di natura e benessere - aggiunge l'assessore comunale allo sport Enrico Minelli -. Un'occasione per gli appassionati di podismo, per i professionisti ma anche per i meno allenati' ...