Russiagate | Trump accetta di essere interrogato da Mueller

Russiagate : Trump disposto a farsi interrogare da Mueller - "ma voglio un trattamento equo" : "Tutti vedono che è una pura caccia alle streghe" dice il presidente Usa, "non ho fatto nulla di male". I suoi legali sono contrari

Russiagate : Mueller vuole interrogare Trump : Secondo quanto riportato dal Washington Post, Robert Mueller, procuratore speciale che sta indagando sul caso Russiagate, ha evocato la possibilità di emettere un mandato che consenta di interrogare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump davanti a un grand jury.Il prestigioso quotidiano della Capitale Usa ha anche specificato che ci sarebbe già stato a inizio marzo un incontro tra Mueller e gli avvocati di Trump che avrebbero ...

Russiagate - Trump evoca i poteri presidenziali - Mueller vuole interrogarlo/ Rosenstein : “Ricevuto minacce” : Russiagate, Robert Mueller invoca mandato per interrogare Trump sui rapporti Usa-Russia: le domande del Procuratore, le polemiche e la difficile strada verso l'impeachment(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 21:53:00 GMT)

Russiagate - Trump minaccia l’uso dei poteri presidenziali contro i procuratori : Russiagate, Trump minaccia l’uso dei poteri presidenziali contro i procuratori Il presidente contro il dipartimento di giustizia e gli “omissis” con cui sono stati censurati i documenti sulla vicenda richiesti dal Congresso Continua a leggere

Russiagate - TRUMP “USO MIEI POTERI”/ Mueller interrogherà il Presidente? Tycoon assume ex avvocato Clinton : RUSSIAGATE, Robert Mueller invoca mandato per interrogare TRUMP sui rapporti Usa-Russia: le domande del Procuratore, le polemiche e la difficile strada verso l'impeachment(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:40:00 GMT)

Russiagate : Trump minaccia usare poteri presidenziali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russiagate - Trump minaccia l'uso dei poteri presidenziali contro i procuratori : Donald Trump minaccia di usare i poteri presidenziali , che comprendono la possibilità di licenziare qualunque dipendente dell'esecutivo, e di intervenire perciò nell'attività del dipartimento di ...

Russiagate - Trump minaccia di usare i poteri presidenziali | : Secondo il Washington Post, il procuratore speciale, durante un incontro con gli avvocati del tycoon a marzo, ha ipotizzato la possibilità di portare il presidente davanti a un Grand jury. Lui ...

Russiagate - Trump minaccia di usare i poteri presidenziali Le 60 domande di Mueller : Il presidente Usa si dichiara pronto a intervenire in prima persona, anche con la possibilità di licenziare qualunque dipendente della branca esecutiva

Russiagate : Trump potrebbe essere interrogato. 49 domande per il presidente : Robert Mueller, procuratore speciale del Russiagate, la complicata indagine sui legami fra Trump la sua elezione e presunte interferenze di autorità russe, ha evocato la possibilità...

Russiagate : Mueller vuole interrogare Trump : Secondo quanto riportato dal Washington Post, Robert Mueller, procuratore speciale che sta indagando sul caso Russiagate, ha evocato la possibilità di emettere un mandato che consenta di interrogare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump davanti a un grand jury.Il prestigioso quotidiano della Capitale Usa ha anche specificato che ci sarebbe già stato a inizio marzo un incontro tra Mueller e gli avvocati di Trump che avrebbero ...

Russiagate - Mueller “mandato per interrogare Trump”/ Domande del Procuratore e la strada verso l’impeachment : Russiagate, Robert Mueller invoca mandato per interrogare Trump sui rapporti Usa-Russia: le Domande del Procuratore, le polemiche e la difficile strada verso l'impeachment(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:18:00 GMT)

Russiagate - “il procuratore Mueller ha prospettato un interrogatorio di Donald Trump davanti al grand jury” : Robert Mueller ha fatto presente agli avvocati di Donald Trump che potrebbe emettere un mandato per far interrogare il presidente americano. Lo ha rivelato il Washington Post, riferendo di un incontro all’inizio di marzo fra il procuratore speciale del Russiagate e gli avvocati del tycoon. La mossa del magistrato per portare Trump davanti a un grand jury scatenerebbe un conflitto davanti alla Corte suprema statunitense. Nell’incontro di ...

Russiagate - Mueller ha evocato un mandato per interrogare Trump : Il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller, ha evocato la possibilità di emettere un mandato per far interrogare il presidente americano Donald Trump davanti a un grand giury. Lo scrive il Washington Post, riferendo di un incontro all’inizio di marzo fra Mueller e gli avvocati del tycoon. Una mossa che potrebbe portare ad uno storico co...