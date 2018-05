Russia 2018 - storie mondiali : il comunista che costruì il trionfo più grande : 2 Quaranta giorni ai mondiali di Russia, il conto alla rovescia per l'evento sportivo dell'anno [VIDEO] è gia' iniziato. In Italia lo si vive in maniera malinconica, fa male non essere al via della fase finale di una Coppa del mondo di calcio dopo 60 anni. Di contro ci sara' la possibilita', dopo svariate edizioni, di re in chiaro tutte le gare della kermesse iridata grazie a Mediaset che si è aggiudicata l'esclusiva in territorio ...

Probabili Formazioni Lokomotiv Mosca-Zenit - Russia Premier League 05-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Lokomotiv Mosca-Zenit, Russia Premier League 2017/2018, 29^ Giornata ore 15.30: analisi e pronostico della partita. Tante le assenze per Mancini. Lokomotiv Mosca–Zenit 5 Maggio. Dopo quattro turni senza sconfitte il Lokomotiv Mosca, capolista del massimo torneo russo, è stato clamorosamente sconfitta a Krasnodar nell’ultimo turno. Ora la formazione di Jurij Semin ha 4 lunghezze di vantaggio sullo ...

Lotta - Europei 2018 : Turchia e Russia a podio in tutte le categorie - Anastasia Bratchikova fa impazzire di gioia il pubblico di Kaspiisk : Russia sul podio in tutte e cinque le categorie di peso della Lotta femminile giunte ad assegnare le medaglie agli Europei 2018 di Kaspiisk (Russia). I padroni di casa continuano a dominare la competizione, ma stavolta è la Turchia ad emulare i russi monopolizzando i podi e collezionando anche il maggior numero di ori, ben due, nella prima sessione di finali dedicata alle donne. Nella categoria -59kg ha trionfato la turca Elif Yesilirmak, che ha ...

Mondiali Russia 2018 - Argentina : Sampaoli a Milano. Icardi sarà nei pre convocati - ma il Mondiale è in forse : L'ultima partita l'ha conclusa in lacrime Mauro Icardi, sconfitto dalla Juventus nel finale e sostituito nel momento decisivo da Luciano Spalletti con l'Inter in vantaggio per 2-1 in 10 uomini contro ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : Svezia e Canada favorite in Danimarca. Russia per la conferma - Stati Uniti per il riscatto : Dal 4 al 20 maggio la Danimarca sarà teatro dei Mondiali 2018 di Hockey su ghiaccio. Dopo la Prima Divisione, chiusasi con la promozione dell’Italia, tocca adesso alla Top Division, quella che assegnerà il titolo iridato. La caccia a Svezia e Canada è aperta: sono state loro a monopolizzare le ultime tre edizioni (dominio ancor più netto se si guarda ai Giochi Olimpici), e saranno di conseguenza loro le due squadre da battere. LE ...

Lotta - Europei 2018 : Russia profeta in patria a Kaspiisk - altri tre ori! Brilla l’Armenia con due vittorie : Prosegue l’egemonia russa agli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk. I padroni di casa portano in dote ben tre medaglie d’oro nella terza giornata di gare, dedicata alle ultime cinque finali della Lotta greco-romana, e accrescono il loro bottino a quattro ori, due argenti e un bronzo. Sergey Emelin ha conquistato la vittoria nella categoria -60 kg, battendo in finale per 6-5 l’azero Murad Mammadov al termine di un match ...

Fifa World Cup Russia 2018 : in arrivo oltre 40 nuovi volti realistici! : Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata una conferma (quasi) ufficiale: sul forum di EA Sports il community Manager EA_Andy ha appena annunciato che con il DLC dei mondiali verranno aggiunti anche oltre 40 volti realistici! Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK I primi rumors erano nati con l’arrivo su Fifa Mobile, la versione per smartphone, di alcuni […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018: in arrivo oltre 40 nuovi volti realistici! ...

Lotta - Europei 2018 : Vlasov oro nei -77 kg - Russia in testa al medagliere. Un oro e due bronzi per la Georgia : Russia in testa al medagliere, ma ben cinque Nazioni diverse hanno conquistato l’oro nelle prime categorie di peso della Lotta greco-romana che hanno assegnato le medaglie agli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia). I russi hanno piazzato un atleta a podio in quattro delle cinque categorie giunte alle finali, portando a casa un oro, due argenti e un bronzo. A trionfare è stato Roman Valsov, che ha prevalso nella finale della categoria ...

Motocross - GP Russia MXGP 2018 : Jeffrey Herlings domina in gara-2 - Antonio Cairoli chiude quinto con caduta : Dominio dell’olandese Jeffrey Herlings (KTM) nella seconda manche del GP di Russia 2018 di MXGP (sesto round stagionale). Sulla pista di Orlyonok, caratterizzata da un terreno medio duro che si affaccia sul Mar Nero, il leader del Mondiale 2018 si è imposto davanti al belga della Kawasaki Clement Desalle, distanziato di 5″066, ed al francese Romain Febvre (Yamaha), a 15″098, autore di una grande rimonta e capace di superare ...

Motocross - GP Russia MX2 2018 : doppietta di Pauls Jonass - Michele Cervellin terzo in gara-2 : Pauls Jonass ha piazzato la doppietta nel GP di Russia 2018, sesta tappa del Mondiale MX2 di Motocross. Il lettone ha dominato entrambe le gare conquistando un doppio successo fondamentale in classifica generale: ora il pilota della KTM ha 20 punti di vantaggio sullo spagnolo Jorge Prado, suo compagno di squadra che oggi è arrivato secondo in entrambe le manches (distaccato di 11 secondi in gara-1 e di soli 1.6 in gara-2). L’Italia può ...