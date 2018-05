blogo

: Ruggero Freddi e Gustavo Leguizamon si sposano durante Pomeriggio Cinque (video) - gossipblogit : Ruggero Freddi e Gustavo Leguizamon si sposano durante Pomeriggio Cinque (video) - vivaluca : Me dopo aver visto il matrimonio di Ruggero Freddi e Gustavo dalla D'urso (si, sono un po' stressato) #socialqueen -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Puntata con i fiori d'arancio oggi a, l'ex pornodivo e ora professore dell'università 'La Sapienza" di Roma,e il suo compagno, dopo 12 anni di fidanzamento si sono detti il fatidico sì in diretta televisiva. Una promessa di matrimonio che era fruttata circa 3 mesi fa nella stessa trasmissione, con tanto di dichiarazione davanti al pubblico in studio e a casa.In una romantica cornice, quella di Villa Miani in Roma, la coppia ha suggellato il suo amore con una cerimonia officiata da Vladimir Luxuria., conosciuto nell'ambiente hard come Carlo Masi ha pronunciato la sua promessa al suo compagno con queste parole:prosegui la letturasi) pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2018 22:09.