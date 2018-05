Rugby | Serie B | Edilnol Brc ultima gara in casa con Amatori e Union Milano

Rugby femminile - Serie A 2018 : i risultati e le classifiche dopo la 17ma giornata. Definite le squadre che si giocheranno il titolo : Disputata la 17ma e penultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie A di Rugby femminile, che ha emesso alcuni verdetti interessanti, lasciando tuttavia ad un paio di partite dell’ultimo turno, il compito di delineare con precisione gli accoppiamenti della post season, di cui però si conoscono già tutti i nomi delle squadre che vi parteciperanno. Nel Girone 1 Colorno vince il big match di giornata contro il Monza e ...

Rugby a 7 - World Series Singapore 2018 : tra gli uomini vincono le Fiji - ora in vetta alla classifica : Nel primo pomeriggio italiano si conclude a Singapore l’ottava tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji superano l’Australia per 28-22. Al terzo posto l’Inghilterra, che batte il Sudafrica per 26-24. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Nuova Zelanda, che supera le Samoa per 36-17. Il settimo posto va a pari merito a Spagna e Kenya. Le squadre eliminate nella prima fase a ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : risultati e classifiche della 16ma giornata. Doppia capolista nel gruppo 2 : Una Doppia capolista nel Girone 2 del campionato italiano di Serie A di Rugby femminile: Montevirginio Mini Rugby e Rugby Bologna 1928 sono pari a quota 69 punti dopo sedici giornate giocate e quando mancano solo due turni alla conclusione. Nel Girone 1 invece definita la prima piazza: Rugby Colorno precede il Valsugana Rugby Padova staccato di cinque lunghezze. Andiamo a scoprire i risultati della sedicesima giornata con le classifiche ...

Rugby a 7 - World Series Kitakyushu 2018 : tra le donne trionfa la Nuova Zelanda - Australia sempre in vetta : Conclusa a Kitakyushu la terza tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in Giappone, in finale la Nuova Zelanda si impone sulla Francia con il punteggio di 24-12. Al terzo posto l’Australia, che batte la Spagna per 19-5. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Russia, che batte per 30-7 le Fiji. Il settimo posto è per l’Inghilterra, che batte 36-5 la Cina. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : i risultati e le classifiche dopo la 15ma giornata. Montevirginio batte Frascati - Bologna in vetta : Matematicamente determinate cinque delle sei squadre che parteciperanno alla post season della Serie A di Rugby femminile: nel girone 1 avanti Colorno, che inanella la 15ma vittoria consecutiva con bonus offensivo battendo 94-5 Verona, Padova, che ha vinto addirittura 0-147 in casa del Cogoleto, e Villorba, che vince 5-56 in casa del Pavia. Completano il turno le inutili vittorie, ai fini play off, di Monza su Torino per 46-3 e di Treviso su ...

Rugby - Serie A : finale al 'Mirabello' di Reggio Emilia : TORINO - Intanto, con tre turni ancora da disputare nella seconda fase di stagione, la corsa per i play-off è ancora apertissima nella Pool Promozione 2 , dove il Valsugana Rugby si è portato al ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : i risultati e le classifiche dopo la 14ma giornata. Colorno implacabile - conferma Montevirginio : La 14ma giornata della Serie A di Rugby femminile, ha dato ulteriori segnali in chiave post season: nel Girone 1 il Colorno centra la 14ma vittoria consecutiva con bonus offensivo e vola verso le semifinali del 27 maggio con dieci punti di margine sul Valsugana ed undici sul Villorba. Nel Girone 2 il Montevirginio conserva un punto di margine sul Bologna, mentre, in ottica barrage del 20 maggio, il Frascati conquista 4 punti fondamentali. ...

Rugby a 7 - World Series Hong Kong 2018 : tra gli uomini vincono le Fiji - il Sudafrica resta in vetta alla classifica : Nel pomeriggio italiano si è conclusa ad Hong Kong, la settima tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji superano il Kenya per 24-12. Al terzo posto il Sudafrica, che batte la Nuova Zelanda per 29-7. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto l’Argentina, che supera gli USA per 14-12. Il settimo posto va a pari merito a Spagna e Scozia. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si sono ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : i big match della 13ma giornata vanno al Villorba ed al Bologna : La 13ma giornata della Serie A di Rugby femminile, la prima dopo il positivo Sei Nazioni dell’Italia, vedeva due partite molto interessanti per quanto riguarda la lotta per accedere alla corsa Scudetto. Ricordiamo infatti che in ciascuno dei due gironi le prime classificate andranno in semifinale, mentre seconde e terze giocheranno un ulteriore turno preliminare. Nel Girone 1 i fari erano puntati sullo scontro tra Villorba e Valsugana: a ...

Rugby Frascati Union 1949 : La serie C1 piega Roma Urbe : Caffaratti: Era importante vincere Roma – En plein totale per il settore maschile del Rugby Frascati Union 1949. Le tre selezioni del club del presidente... L'articolo Rugby Frascati Union 1949: La serie C1 piega Roma Urbe proviene da Roma Daily News.

Rugby Serie C - il Ragusa perde in Campania : Venendo alla cronaca parte forte la Partenope che già al 5° si porta sul 7 a 0 con la meta di Gherardi, abile a giocare con la terza centro da una mischia sui 22; dopo 10 minuti di sostanziale ...

Rugby a 7 - World Series Vancouver 2018 : tra gli uomini vincono le Fiji - il Sudafrica resta in vetta alla classifica : Nella notte italiana si è conclusa a Vancouver, in Canada, la sesta tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji superano il Kenya per 31-12. Al terzo posto il Sudafrica, che batte gli USA per 29-7. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto l’Inghilterra, che supera l’Australia per 31-14. Il settimo posto va a pari merito ad Argentina e Nuova Zelanda. Le squadre eliminate nella prima fase a ...

Rugby Serie C - Villadose ko a Conegliano : La cronaca vede i padroni di casa andare avanti con due calci piazzati del mediano di apertura all'8' e al 12' e poi il Fulvia Tour Rugby Villadose accorciare al 16' con la meta di Sponton. Ancora ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : a Las Vegas tra gli uomini vincono gli USA - il Sudafrica allunga in classifica : Nella notte italiana si è conclusa a Las Vegas la quinta tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale i padroni di casa degli USA si impongono sull’Argentina per 28-0. Al terzo posto le Fiji, che battono il Sudafrica per 26-22. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Nuova Zelanda, che supera l’Australia per 17-12. Il settimo posto va a pari merito ad Inghilterra e Kenya. Le squadre eliminate ...