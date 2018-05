Rosso a Wall Street Dollaro sbanda

In Rosso la borsa di Wall Street : Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street il giorno dopo che la Federal Reserve ha mantenuto fermi i tassi di interessi lasciando aperta la porta a ulteriori rialzi del costo del denaro. E' ...

I rendimenti dei T-bond sfiorano il 3%. E Wall Street va in Rosso : Gli investitori tornano a vendere i titoli di Stato americani dopo una breve tregua, spedendo in rosso Wall Street. I rendimenti dei Treasury decennali si sono portati al 2,99% dopo aver toccato in ...

Wall Street attesa in Rosso : Teleborsa, - Wall Street attesa in ribasso , come anticipato dai future statunitensi, sulle rinnovate tensioni per la guerra commerciale tra USA e Cina. Dal fronte macroeconomico si segnala, invece, ...

Guerra commerciale Cina-Usa - Borse in Rosso/ Dazi tra Pechino e Washington : Wall Street incassa il colpo : Guerra commerciale Cina-Usa, Borse in rosso: nuove schermaglie tra Pechino e Washington tra Dazi e contro-Dazi, con i future di Wall Street in perdita(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 10:28:00 GMT)

Borse europee in Rosso. Pesa il crollo dei tech a Wall Street : Facebook e co. accusano le conseguenze dello scandalo Cambridge Analytica e le piazze asiatiche soffrono per la guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti. Euro sotto quota 1,24 dollari Scandalo Facebook, ...

Wall Street chiude in Rosso : crollano Facebook -4 - 92% e Twitter -12% : Wall Street chiude in rosso: crollano Facebook -4,92% e Twitter -12% Wall Street chiude in rosso: crollano Facebook -4,92% e Twitter -12% Continua a leggere

Le Borse Ue chiudono in Rosso nonostante Wall Street - pesano le tensioni geopolitiche : MILANO - I mercati europei non riescono a recuperare dopo le vendite di venerdì scorso generate dall'annuncio di Donald Trump di dazi verso la Cina: l'andamento delle Borse del Vecchio continente si ...

Borse in Rosso - spettro di una guerra commerciale. Anche Wall Street negativa : In Europa Piazza Affari limita i danni (-0,49%), Francoforte la peggiore (-1,8%). Per Wall Street la peggior settimana da gennaio 2016: S&P500 e Dow Jones in calo di oltre il 5%, Nasdaq 100 di oltre il 7 per cento. In rialzo il petrolio per la tensione Usa-Iran, Brent torna sopra 70 dollari...

Borsa : l'Europa in Rosso aspetta Wall Street - bene le utility a Milano : La settimana delle Borse europee si avvia dunque a chiudere con il segno meno, stretta tra le pressioni della guerra commerciale, i segnali di rallentamento dell'economia europea e le vendite sul ...

Accordo su Brexit - vola la sterlina. Borse in Rosso - crolla Wall Street in attesa della Fed : Dall'Istat si registrano due segnali di raffreddamento per l'economia italiana: a gennaio calano sia la produzione industriale che il commercio con l'estero . In Oriente, come visto, gli scambi si ...

Wall Street in Rosso al giro di boa : Wall Street è in ribasso a metà giornata , dopo aver ben presto annullato i timidi guadagni dell'avvio, scaturiti da ricoperture e dal dato sulle vendite al dettaglio , apparse in recupero ed in linea ...

Rosso a Wall Street : Prosegue negativa la borsa di Wall Street , con gli indici messi sotto pressione dall'intensificarsi dei timori di una guerra commerciale globale. Ad alimentare le preoccupazioni sono state le ...

Wall Street paga caro dimissioni di Cohn : Dow Jones in Rosso nel 2018 : Gli investitori temono che la dipartita di Cohn non faccia che lasciare strada libera a Donald Trump nella sua politica di imposizione dei dazi alle importazioni di acciaio e alluminio, cui l'ex di ...

I futures USA preannunciano un avvio in Rosso per Wall Street : Teleborsa, - Si preannuncia un avvio in forte calo per Wall Street. I futures sui principali indici statunitensi mostrano ingenti perdite, zavorrati dai timori per una guerra sui dazi dopo l'ultimo ...