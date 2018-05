Roma per tre giorni diventa capitale dei videogiochi

Torna Tennis&Friends - il 19 maggio a Roma per gli Internazionali Bnl d'Italia : Nelle due giornate, contemporaneamente alle attività svolte nel Villagio della Salute, testimonial del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo promuoveranno la campagna di prevenzione con ...

Roma - aperto provvedimento Uefa contro Pallotta : Reagisce la Uefa dopo le dichiarazioni a caldo di James Pallotta, presidente della Roma, dopo Roma-Liverpool, match che ha portato i reds in finale di Champions League tra mille polemiche. Nervosismo di Pallotta che è nato per la direzione di gara di Skomina. L'arbitro sloveno ha fatto parecchi errori durante la partita, sopratutto non aver concesso un calcio di rigore ai giallorossi per un clamoroso fallo di mano di Arnold sulla linea della ...

Del Piero arriva a Roma per il nuovo concept store airdp : Alessandro Del Piero arriva a Roma, lunedì 14 maggio in Viale Europa 46 nel cuore dell’Eur, per festeggiare il concept store e presentare le nuove collezioni e l’estate di airdp Style. Il concept brand, che vede Alessandro Del Piero come Ambassador and Style Consultant affiancare Lele Danzi e Paola Froldi, si propone con un approccio alla vita dinamico e innovativo che unito alla passione per il bello dà vita a una collezione di ...

Roma - paura alla Casa del cinema : spruzzato in sala spray al peperoncino : paura alla Casa del cinema a Roma , durante la proiezione di un film. All'improvviso in sala è stato spruzzato dello spray urticante e c'è stato un fuggi fuggi generale. La proiezione è stata ...

#PremioRoma - al via il contest su Instagram per la rosa più bella : Creare un roseto virtuale e coinvolgere i romani nella narrazione fotografica della bellezza. È infatti riservato ai cittadini dell’Urbe, di età superiore ai 18 anni, il contest su Instagram #PremioRoma, il nuovo progetto del Premio internazionale che si svolge ogni anno al Roseto Comunale e che, giunto ormai alla 76a edizione, si arricchisce di un apporto di […]

A scuola di scienza 'green' : dall'8 maggio un mese di laboratori e incontri per i bambini Romani 4/8 - : Dieci appuntamenti per scoprire, attraverso la scienza, il valore della natura e della sostenibilità: partirà l'8 maggio, a Roma, 'Dis-Equilibri', un avvincente percorso di conoscenza, attraverso laboratori e incontri con specialisti, alla ...

Rifiuti Roma - gara per lo smaltimento va deserta e il presidente Ama scrive all’Anac. M5s : “Qualcuno fa cartello” : Un cartello fra imprese per aumentare il prezzo del trasporto dei Rifiuti e costringere il Comune di Roma a far lievitare la base d’asta? Più che un sospetto, un “timore legittimo”. E’ per questo che il presidente di Ama, Lorenzo Bagnacani, ha segnalato all’Authority anticorruzione come sia andata totalmente deserta la gara istruita a febbraio dalla società capitolina che prevedeva l’assegnazione di 11 lotti per 36 mesi e un importo complessivo ...

Il mistero di Alice - la gallina a spasso per le vie di Roma : "C'è una gallina che si aggira per le vie del quartiere Prati, a Roma": ha destato molta curiosità e un po' di apprensione l'avvistamento di un animale per le trafficate vie della...

Roma - tenta di strangolare il figlio 16enne nel sonno : arrestato per tentato omicidio : Avrebbe tentato di strangolare il figlio di 16 anni nel sonno, ma è stato arrestato dalla polizia. È accaduto all'alba in un appartamento di via Linarolo in zona Ottavia, alla periferia di Roma. L'...

Metro C Roma - svolta della Raggi : ‘L’opera va avanti - obiettivo arrivare a Farnesina’. Parte revisione del contratto : La costruzione della Metro C nella Capitale proseguirà fino a farla attraversare tutta la città, con capolinea a Clodio o Farnesina (zona Stadio Olimpico) e una fermata intermedia nel cuore della Roma antica – forse a Torre Argentina – come prevedeva il progetto originario partorito dalla giunta Rutelli negli anni ‘90. “Questa opera continuerà. Andrà avanti, non si ferma. Annunciamo una svolta”, ha affermato la sindaca Virginia Raggi ...

Roma - PALLOTTA SOTTO INDAGINE UEFA/ Critiche agli arbitri : procedimento per condotta impropria : ROMA, James PALLOTTA: il Presidente giallorosso ha invocato il Var alla fine della gara contro il Liverpool, ma intanto pensa alla prossima Champions League e al calciomercato. (Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:36:00 GMT)

