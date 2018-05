Roma | paura alla Casa del cinema | spruzzato in sala spray al peperoncino

Terremoti : sciame sismico in Romagna - paura e scuole chiuse : ... deputata di Forza Italia, ha detto al Resto del Carlino di essersi messa in contatto con la protezione civile per allestire il Palazzetto dello Sport con brande, come eventuale soluzione di ...

Terremoti - sciame sismico in Emilia-Romagna : tanta paura e scuole chiuse : 1/7 ...

Terremoto di magnitudo 3.6 al confine tra Emilia Romagna e Toscana : paura ma nessun danno : Una scossa è stata avvertita dalla popolazione in Emilia Romagna, nella provincia di Forlì e Cesena, ma non si registrano danni né a cose, né a persone. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'evento sismico di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 20.46 con epicentro a Tredozio.Continua a leggere

Terremoto - forte scossa in Emilia Romagna : paura anche in Toscana [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto - paura in Emilia Romagna : scossa nella provincia di Forlì-Cesena [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto - paura in Emilia Romagna : scossa nella provincia di Forlì-Cesena [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Roma-Liverpool - Wijnaldum : “niente paura” : “Siamo delusi per i due gol presi ad Anfield: per questo non siamo rilassati, la Roma ha dimostrato di essere forte e la rimonta vista col Barcellona è un monito sufficiente”. Il centrocampista del Liverpool, Georginio Wijnaldum, mette in guardia i Reds dalla gara di domani all’Olimpico. “Giocheremo sia noi che loro a viso aperto con fiducia – dice l’olandese -. Non abbiamo paura, ma rispetto, abbiamo già ...

Roma-Liverpool : Wijnaldum - niente paura : ROMA, 1 MAG - "Siamo delusi per i due gol presi ad Anfield: per questo non siamo rilassati, la Roma ha dimostrato di essere forte e la rimonta vista col Barcellona è un monito sufficiente". Il ...

Roma-Liverpool : Wijnaldum - niente paura : ANSA, - ROMA, 1 MAG - "Siamo delusi per i due gol presi ad Anfield: per questo non siamo rilassati, la Roma ha dimostrato di essere forte e la rimonta vista col Barcellona è un monito sufficiente". Il ...

Roma-Liverpool - la paura di chi vive in centro : ci mancavano solo gli hooligan : Mentre Roma si prepara all'arrivo dei tifosi inglesi, dopo l'impegno dei commercianti a fare rete per contribuire al controllo del territorio e al rispetto delle regole, i residenti del centro storico ...

Roma-Liverpool - le probabili formazioni : Edin Dzeko guida i giallorossi alla rimonta contro lo spauracchio Salah : La notte che tutti i tifosi della Roma stanno aspettando sta finalmente arrivando. Mercoledì alle ore 20.45, infatti, sarà di nuovo Roma-Liverpool come nel 1984. In quella occasione si trattava addirittura della finale dell’allora Coppa dei Campioni, mentre stavolta sarà il ritorno delle semifinali. Una occasione per “vendicare” sportivamente quella sconfitta bruciante e per portare i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco ...

Nino Benvenuti - notte di paura : malore improvviso per il pugile. Ricovero d'urgenza a Roma : Nino Benvenuti , il celebre campione di pugilato degli anni '60 , è stato ricoverato a Roma per un malore. Giunto in codice rosso presso il Policlinico di Tor Vergata, Benvenuti è stato subito ...

Scontri Liverpool-Roma : ultrà Romanisti incriminati e in carcere. Paura per il match di ritorno : Restano in carcere in Inghilterra, da incriminati, i due tifosi della Roma fermati per gli Scontri prima della semifinale di andata di Champions League Liverpool-Roma della scorsa settimana.I due ultras romanisti sono un 20enne al quale è contestato il reato d'aggressione e lesioni gravi e un 29enne, accusato di disordini violenti. Il primo sarebbe considerato quindi il maggior o diretto responsabile del grave ferimento del tifoso dei Reds, ...

Roma-Liverpool - attesi 5.000 inglesi. Mille sono ultrà - paura di vendette : 'Ciò che è accaduto a Liverpool è inaccettabile e quanto di più distante dai valori dello sport. Roma condanna con forza ogni forma di violenza. Prendiamo le distanze da questi vergognosi episodi. ...