Roma | Pallotta indagato dall’Uefa | la durissima risposta del numero uno giallorosso

Roma - Baldissoni : “da Pallotta sempre rispetto” : “Mi preme sottolineare che in pubblico il presidente Pallotta ha affermato un principio più generico, ovvero che si può fare ricorso alla tecnologia per evitare degli errori e quindi ne ha invocato l’adozione anche in Europa. Poi magari nell’immediato post partita è scappata qualche parola più colorita frutto del disappunto e della frustrazione del momento ma sicuramente non vogliamo mancare di rispetto a nessuno, e sicuramente ...

Roma - critiche agli arbitri procedimento Uefa contro Pallotta. La replica 'Inappropriati sono loro' : Roma - 'Condotta inappropriata'. È questa l'accusa che l'Uefa muove a James Pallotta, protagonista al termine della gara col Liverpool di un duro sfogo con cui ha chiesto l'introduzione della Var dopo ...

Roma - la Uefa mette sotto inchiesta Pallotta per 'condotta scorretta'. La risposta del presidente : 'Inappropiata è condotta Uefa' : Il presidente James Pallotta è sotto inchiesta dalla Uefa con l'accusa di 'condotta scorretta' per le dichiarazioni rilasciate nel post gara di Roma-Liverpool dello scorso 2 maggio. 'È assolutamente ...

Roma - PALLOTTA SOTTO INDAGINE UEFA/ Critiche agli arbitri : procedimento per condotta impropria : ROMA, James PALLOTTA: il Presidente giallorosso ha invocato il Var alla fine della gara contro il Liverpool, ma intanto pensa alla prossima Champions League e al calciomercato. (Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:36:00 GMT)

Roma - aperto procedimento contro Pallotta : la situazione dopo la gara di Champions contro il Liverpool : Non solo l’eliminazione in Champions League, la gara di ritorno contro il Liverpool potrebbe portare altre conseguenze in casa giallorossa. In particolar modo la Uefa ha aperto un procedimento dopo le dichiarazioni di Pallotta, il numero un del club si è lamentato per l’arbitraggio. “Condotta inappropriata” l’accusa dopo il duro sfogo. Ecco le dichiarazioni che sono finite nel mirino: “Per prima cosa vorrei ...

Roma - la Uefa ha aperto un procedimento su Pallotta per le parole dopo la sfida con il Liverpool : Roma - 'Condotta inappropriata' . È questa l'accusa che l' Uefa muove a James Pallotta , protagonista al termine della gara col Liverpool di un duro sfogo con cui ha chiesto l'introduzione della Var ...

Roma - Pallotta deferito dalla Uefa per le parole dopo la sfida con il Liverpool : Roma - 'Condotta inappropriata' . È questa l'accusa che l' Uefa muove a James Pallotta , protagonista al termine della gara col Liverpool di un duro sfogo con cui ha chiesto l'introduzione della Var ...

Roma - James Pallotta / Il Presidente giallorosso invoca il Var e intanto pensa alla prossima Champions League : Roma, James Pallotta: il Presidente giallorosso ha invocato il Var alla fine della gara contro il Liverpool, ma intanto pensa alla prossima Champions League e al calciomercato. (Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:40:00 GMT)

Roma - Pallotta pensa alla prossima Champions. Di Francesco riparte da Cagliari : Da una parte i giocatori che continuano a parlare di 'orgoglio' sui social. Dall'altra Di Francesco, che oggi a Trigoria ha chiesto alla squadra un ulteriore sforzo per chiudere nel migliore dei modi ...

Roma-Liverpool - Pallotta : «Arbitrare così è ridicolo» : «Per prima cosa vorrei fare i complimenti al Liverpool per la finale. In secondo luogo, è sotto gli occhi di tutti che la Var sia indispensabile in Champions League. È...

Roma-Liverpool - da Pallotta ai giocatori : 'Serve la Var in Europa' : Roma, 3 mag. , askanews, Coro unanime all'Olimpico dopo l'eliminazione della Roma dalla Champions League anche a causa degli errori arbitrali. Per un Di Francesco che dice 'non serve recriminare sugli ...

Roma - furia Monchi : "Negati due rigori clamorosi - il calcio italiano alzi la voce". Pallotta : "Inaccettabile" : Il ds giallorosso a Premium Sport: "Quello che è successo è clamoroso. Non capisco perché non c'è il Var in Champions". Il presidente: "Indispensabile l'utilizzo del Var"

Roma-Liverpool - Pallotta : 'Arbitrare così è ridicolo' : 'Per prima cosa vorrei fare i complimenti al Liverpool per la finale. In secondo luogo, è sotto gli occhi di tutti che la Var sia indispensabile in Champions League. È inaccettabile quello che abbiamo ...

Roma - Strootman salta l'allenamento : Liverpool a rischio. Pallotta - relax in Toscana : Anche questa mattina Strootman non ha partecipato all'allenamento con la squadra, l'olandase ha riportato un trauma all'emicostato destro durante la partita d'andata all'Anfield. Kevin non è stato ...