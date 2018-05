Roma | Pallotta deferito dalla Uefa per le parole dopo la sfida con il Liverpool

Roma - James Pallotta / Il Presidente giallorosso invoca il Var e intanto pensa alla prossima Champions League : Roma, James Pallotta: il Presidente giallorosso ha invocato il Var alla fine della gara contro il Liverpool, ma intanto pensa alla prossima Champions League e al calciomercato. (Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:40:00 GMT)

Roma - Pallotta pensa alla prossima Champions. Di Francesco riparte da Cagliari : Da una parte i giocatori che continuano a parlare di 'orgoglio' sui social. Dall'altra Di Francesco, che oggi a Trigoria ha chiesto alla squadra un ulteriore sforzo per chiudere nel migliore dei modi ...

Roma-Liverpool - Pallotta : «Arbitrare così è ridicolo» : «Per prima cosa vorrei fare i complimenti al Liverpool per la finale. In secondo luogo, è sotto gli occhi di tutti che la Var sia indispensabile in Champions League. È...

Roma-Liverpool - da Pallotta ai giocatori : 'Serve la Var in Europa' : Roma, 3 mag. , askanews, Coro unanime all'Olimpico dopo l'eliminazione della Roma dalla Champions League anche a causa degli errori arbitrali. Per un Di Francesco che dice 'non serve recriminare sugli ...

Roma - furia Monchi : "Negati due rigori clamorosi - il calcio italiano alzi la voce". Pallotta : "Inaccettabile" : Il ds giallorosso a Premium Sport: "Quello che è successo è clamoroso. Non capisco perché non c'è il Var in Champions". Il presidente: "Indispensabile l'utilizzo del Var"

Roma-Liverpool - Pallotta : 'Arbitrare così è ridicolo' : 'Per prima cosa vorrei fare i complimenti al Liverpool per la finale. In secondo luogo, è sotto gli occhi di tutti che la Var sia indispensabile in Champions League. È inaccettabile quello che abbiamo ...

Roma - Strootman salta l'allenamento : Liverpool a rischio. Pallotta - relax in Toscana : Anche questa mattina Strootman non ha partecipato all'allenamento con la squadra, l'olandase ha riportato un trauma all'emicostato destro durante la partita d'andata all'Anfield. Kevin non è stato ...

Roma - Pallotta : “calcio non è questione di vita o di morte - vicini a Sean Cox” : “I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, ed è assolutamente deprimente che una minoranza di perfetti imbecilli rovinino l’immagine di tutti. Sono molto triste per Roma e per la Roma che vedono la propria immagine rovinata e calpestata in questo modo. Il calcio non è questione di vita o di morte, i miei pensieri sono per Sean Cox”. Così il presidente della Roma, James Pallotta, in riferimento agli incidenti ...

L'ira di Pallotta : 'La Roma rovinata da pochi idioti' : I nostri tifosi sono i migliori al mondo, per colpa di una minoranza di pochi imbecilli si rischia di compromettere il nostro patrimonio storico e culturale '.

Pallotta - minoranza rovina immagine Roma : Roma, 28 APR - "I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, ed è assolutamente deprimente che una minoranza di perfetti imbecilli rovinino l'immagine di tutti. Sono molto triste per Roma e per la Roma che vedono la propria immagine rovinata e calpestata ...

Pallotta - minoranza rovina immagine Roma : ANSA, - Roma, 28 APR - "I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, ed è assolutamente deprimente che una minoranza di perfetti imbecilli rovinino l'immagine di tutti. Sono molto triste per Roma e per la Roma che vedono la propria immagine rovinata e calpestata ...

Roma - Pallotta : 'Pochi imbecilli rovinano la nostra immagine' : La Roma ha dei tifosi fantastici, i migliori al mondo. Ma una minoranza di perfetti imbecilli rischia di rovinare tutto. E' il momento che gli italiani prendano posizione". "Pochi individui rovinano ...

Pallotta : "Una minoranza rovina l'immagine Roma" : 'I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, ed è assolutamente deprimente che una minoranza di perfetti imbecilli rovinino l'immagine di tutti. Sono molto triste per Roma e per la Roma che vedono la propria immagine rovinata e calpestata ...

Pallotta : 'Pochi imbecilli rovinano l'immagine di Roma' : 'I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, ed è assolutamente deprimente che una minoranza di perfetti imbecilli rovinino l'immagine di tutti. Sono molto triste per Roma e per la Roma che vedono la propria immagine rovinata e calpestata ...