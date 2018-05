Roma | con Gabriele Cirilli | uno show da ridere | amici e colleghi per festeggiare 30 anni

Serie A - Roma-Juve e Samp-Napoli in contemporanea il 13 maggio : La Lega di Serie A ha annunciato gli anticipi e posticipi della 37esima e penultima giornata di campionato. Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli si giocheranno in contemporanea domenica 13 maggio alle 20.45; sempre il 13 maggio alle 18 si disputerà Atalanta-Milan. Sabato 12 maggio si giocheranno Benevento-Genoa alle 18 e Inter-Sassuolo alle 20.45. (AdnKronos) L'articolo Serie A, Roma-Juve e Samp-Napoli in contemporanea il 13 maggio sembra essere il ...

Terremoto di magnitudo 3.6 al confine tra Emilia Romagna e Toscana : paura ma nessun danno : Una scossa è stata avvertita dalla popolazione in Emilia Romagna, nella provincia di Forlì e Cesena, ma non si registrano danni né a cose, né a persone. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'evento sismico di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 20.46 con epicentro a Tredozio.Continua a leggere

ContRomano col suv - l’automobilista se ne accorge e lo ferma. Impassibile di fronte agli insulti della donna : Una donna sta viaggiando all’altezza di Clermont in Florida, quando nota un suv che sfreccia nella corsia opposta Contromano. La donna rendendosi conto del pericolo cerca di attirare l’attenzione dell’autista strombazzando, ma questo sembra non rendersi conto di nulla. Appena l’uomo alla guida si ferma la donna lo invita ad abbassare il finestrino ma questo rimane Impassibile. In preda alla rabbia, decide di scendere dalla vettura e inizia a ...

Scoppia una coppia in Matrimonio a Prima Vista 3 : un Romantico viaggio finito con un duro scontro e l’addio : Esperimento già finito per una delle tre coppie di Matrimonio a Prima Vista 3. Ad un passo dal finale e dalla risposta definitiva davanti ai tre esperti, una delle coppie del programma è già Scoppiata ad una settimana dalla fine della "convivenza forzata". Naturalmente è toccato a Roberto e Daniela dirsi no ancora Prima del gran finale del programma in onda nei prossimi giorni e tutto è accaduto dopo l'ennesimo scontro in cui proprio lo sposo ...

“Bacio - bacio”. Amore sotto la pioggia al Grande Fratello : mentre gli inquilini si riparano dal temporale - due concorrenti non resistono e si mettono a cantare in giardino - zuppi fradici. Poi il momento Romantico - incitati da tutti. Un’altra coppia sta sbocciando : Singing in the rain cantava Gene Kelly nell’omonima, immortale pellicola del ’52 ancora oggi ben scolpita nella mente di tutti gli appassionati di cinema. E proprio la pioggia è intervenuta di prepotenza a scombinare ulteriormente le carte del Grande Fratello, creando le premesse per un nuovo Amore che potrebbe sbocciare a breve. Dopo Lucia e Filippo, ecco infatti che tra Alessia e Matteo pare proprio essere scattato qualcosa. Nel ...

Rifiuti - a Roma raccolta in tilt dopo i ponti di primavera : impianti congestionati e un migliaio di discariche abusive : I due tmb di Rocca Cencia e Salario stracolmi, le balle di immondizia lasciate all’esterno delle strutture alla mercé di intemperie e gabbiani, i cumuli di Rifiuti che stazionano per ore nelle strade ai lati dei cassonetti. E le circa 1.000 discariche abusive che secondo l’Ama popolano la Capitale – di cui una quarantina di grandi dimensioni – lasciate lì a evitare, paradossalmente, che il sistema vada definitivamente al collasso. Roma è ...

Roma - ottant'anni di Eur : una mostra ne racconta l'evoluzione : Roma, , askanews, - raccontare attraverso una mostra ottant'anni di architetture del quartiere Eur. Rimarrà aperta dal 4 al 31 maggio, presso l'Archivio Centrale dello Stato la mostra "ottant'anni di ...

Roma fuori contro il Liverpool - il Tempo la prende così : prima pagina epocale : Tutta la delusione della Roma e dei Romanisti dopo l'inutile vittoria contro il Liverpool all'Olimpico, sintetizzata in un titolo cubitale. 'Che sfiga!', è la prima pagina del Tempo che celebra il ...

Roma : controlli e multe a Ciampino contro manodopera irregolare : Roma: società multata di 6.000 euro Roma – Mirati controlli sono stati effettuati all’aeroporto di Ciampino. Carabinieri dell’Aliquota servizi e sicurezza e della stazione di Ciampino, insieme ai Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Roma, si sono messi al lavoro. Lo scopo è di contrastare il fenomeno della manodopera irregolare nel settore delle ditte private, specializzate nel trasporto di passeggeri. Tramite bus, ...

Ascolti tv : domina Roma-Liverpool con 8 - 7 milioni di spettatori : domina gli Ascolti della prima serata Canale5 che ieri sera ha trasmesso la partita Roma-Liverpool conquistando 8 milioni 712 mila spettatori e il 32.11% di share. Tre milioni 99 mila spettatori hanno ...

Roma - nuova opera di Sirante : Renzi come Enea fugge con Berlusconi sulle spalle. È “L’incendio del Nazareno” : Matteo Renzi al posto di Enea. sulle sue spalle il “padre” Silvio Berlusconi invece di Anchise. E ad accompagnarlo Matteo Orfini, calato nei panni del giovane figlio Ascanio. Lo street artist Sirante continua a incorniciare la politica italiana, dipingendone con tratti rinascimentali i protagonisti. Dopo “I Bari“, il quadro comparso in via dè Lucchesi a Roma a metà aprile e raffigurante Di Maio e Salvini mentre truffano ...

Ue - Commissione : “Italia fanalino di coda per la crescita con Londra”. Moscovici : “Da Roma sforzi strutturali pari a zero” : Le previsioni economiche di primavera della Commissione Ue delineano un futuro a tinte fosche per l’Italia, che resta fanalino di coda d’Europa per la crescita, la più bassa dei 28 Paesi assieme a quella del Regno Unito, alle prese con le trattative per la Brexit. Per entrambi i Paesi il Prodotto interno lordo 2018 crescerà di 1,5%, per poi rallentare a 1,2% nel 2019. Diversi gradini più in basso rispetto a quella di Malta (la più alta con5,8% ...

Bild - anche la Roma contro l'Uefa : ANSA, - Roma, 3 MAG - "Senza gli errori arbitrali la finale di Champions sarebbe stata Roma-Bayern". E' la certezza espressa dal ds giallorosso Monchi, alle cui parole dà ampio risalto Bild, il più ...

Ferrari in retRomarcia in attesa dei conti : Giornata no per Ferrari che a Piazza Affari mostra un calo del 2,22%. Gli investitori sono in attesa di conti del primo trimestre 2018. Il quadro tecnico di breve periodo del cavallino rampante di ...