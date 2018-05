Roma Asilo e scuola infanzia di via Prampolini | a settembre la riapertura

Roma : riaprono a settembre asilo e scuola d’infanzia in via Prampolini : Roma – Riapriranno a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico 2018–2019, le strutture educative comunali di via Natale Prampolini danneggiate da un incendio nell’ottobre scorso. L’asilo nido e la scuola d’infanzia situate nel VI Municipio verranno resi di nuovo agibili grazie a uno stanziamento di 217 mila euro. Disposto dalla Giunta Capitolina mediante un prelevamento dal Fondo di riserva. L’antefatto Gli istituti furono ...

Roma - asilo cancella la festa della mamma e del papà - : Il mondo della politica si è così unito al fine di salvaguardare le origini e le tradizioni delle famiglie anche all'interno delle ricorrenze diventate un'istituzione come la festa della mamma e la ...

Scuola - abolita la festa della mamma in un asilo di Roma : Come sappiamo a breve sarà la festa della mamma. Come vuole la tradizione, questa festa non ha una data precisa, ma cade la seconda domenica di maggio. E quest’anno la data sarà il 13 maggio. Questa ricorrenza vuole essere un modo per celebrare la figura materna, omaggiandola con regali floreali o con lavoretti realizzati a Scuola per […] L'articolo Scuola, abolita la festa della mamma in un asilo di Roma proviene da Scuolainforma.

ASILO NIDO Roma - ABOLITA FESTA DEL PAPA' E DELLA MAMMA/ "Discriminazione al contrario" da parte gay : Un ASILO NIDO ha cancellato la FESTA del papà e DELLA MAMMA su richiesta di una coppia omosessuale, perché definite divisive, sostituite con la FESTA DELLA famiglia(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 17:21:00 GMT)

Coppie gay - asilo elimina la festa del papà e della mamma a Roma : Coppie gay, asilo elimina la festa del papà e della mamma a Roma Per l’associazione Articolo 26 e per alcuni genitori di altri bambini dell’asilo però la decisione di eliminare le tradizionali feste è una “discriminazione al contrario” Continua a leggere

Asilo Roma abolisce feste papà e mamma : 15.22 Abolite le feste del papà e della mamma in favore della festa della famiglia, considerata più inclusiva e non discriminatoria nei confronti delle nuove famiglie con genitori dello stesso sesso. E'la scelta di un Asilo di Roma. Di "discriminazioni al contrario" su "pressioni di una coppia omosessuale" parlano l'associazione Articolo 26 e alcuni genitori, che hanno inviato un reclamo al Municipio,che a sua volta ha difeso la scelta:"Le ...

Asilo nido Roma - abolita festa del papà e della mamma/ Richiesta da coppia gay : “è discriminazione” : Un Asilo nido ha cancellato la festa del papà e della mamma su Richiesta di una coppia omosessuale, perché definite divisive, sostituite con la festa della famiglia(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 14:34:00 GMT)

Roma - asilo abolisce la festa del papà e della mamma : "discrimina gay" : La scelta in favore della festa della famiglia considerata più inclusiva e non discriminatoria nei confronti delle nuove famiglie con genitori dello stesso sesso

Roma - asilo elimina la festa della mamma e del papà : 'Discrimina i figli di una coppia gay' : Abolite le feste del papà e della mamma in favore della festa della famiglia considerata più inclusiva e non discriminatoria nei confronti delle nuove famiglie con genitori dello stesso sesso. Questa ...

Roma - asilo abolisce festa mamma e papà dopo richiesta di una coppia gay. “E’ discriminazione al contrario” : Stop alla festa della mamma e del papà, al loro posto arriva la festa della famiglia. La decisione è stata presa dall’asilo Chicco di Grano nel quartiere Ardeatino di Roma ed è stata difesa anche dal Municipio, al quale l’associazione Articolo 26 – fatta di genitori, docenti e specialisti – e per alcuni genitori di altri bambini dell’asilo hanno inviato un reclamo. Respinto. Tutto nasce, spiega chi si oppone alla scelta ...

Roma - asilo abolisce festa della mamma e del papà : "discrimina le persone omosessuali" : Abolite le feste della mamma e del papà. Accade a Roma dove la dirigenza di un asilo che si trova del quartiere Ardeatino ha deciso di non festeggiare più il giorno dedicato al papà (il 19 marzo, già passato per quest’anno) e della mamma (il 13 maggio) a favore di più inclusiva "festa della famiglia".La scelta fatta dall’asilo Chicco di Grano ha lo scopo di non discriminare le nuove famiglie con genitori dello stesso sesso. È giusto di ieri ...

Roma - crolla soffitto asilo nido : Crollo di alcuni pannelli dal controsoffitto della cucina di un asilo nido in via del Quadraro, a Roma. E' accaduto stamattina, verso le 8.40, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessuno ...

Roma - paura all'asilo - crolla controsoffitto della cucina : Tanta paura e disagi questa mattina in un asilo nido di via del Quadraro. Verso le 8,40 sono crollati alcuni pannelli dal controsoffitto della cucina dell'asilo. I responsabili hanno immediatamente ...

Roma - crolla soffitto asilo nido : Roma, 17 apr. (AdnKronos) - Crollo di alcuni pannelli dal controsoffitto della cucina di un asilo nido in via del Quadraro, a Roma. E' accaduto stamattina, verso le 8.40, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito. Dopo le verifiche la cucina è stata interdetta a scopo