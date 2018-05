Roma - aperto provvedimento Uefa contro Pallotta : Reagisce la Uefa dopo le dichiarazioni a caldo di James Pallotta, presidente della Roma, dopo Roma-Liverpool, match che ha portato i reds in finale di Champions League tra mille polemiche. Nervosismo di Pallotta che è nato per la direzione di gara di Skomina. L'arbitro sloveno ha fatto parecchi errori durante la partita, sopratutto non aver concesso un calcio di rigore ai giallorossi per un clamoroso fallo di mano di Arnold sulla linea della ...

Figliomeni-Santori : strade di Roma da giorni discariche a cielo aperto : Figliomeni-Santori: cittadini Romani non meritano tutto questo Roma – Di seguito le parole del consigliere capitolino di FdI, Francesco Figliomeni e del consigliere regionale del lazio, Fabrizio Santori. “Da giorni le strade di Roma sono delle vere e proprie discariche a cielo aperto e molti cittadini tornano a segnalarci odori nauseabondi, fuoruscite di percolato e topi ovunque. Una situazione di degrado inaccettabile che mette ...

Piccolo (PD) : Rifiuti - Roma discarica a cielo aperto : Roma – Ilaria Piccolo, Consigliera capitolina del Pd, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Cumuli di Rifiuti abbandonati nelle aree dei cassonetti, multimateriale e indifferenziata non raccolta nei condomini raggiunti dal porta a porta. Da ieri la situazione nelle strade della capitale e’ desolante. Di certo Roma sembra diventata una grande discarica di servizio a cielo aperto. E in attesa che gli impianti possano ...

Roma : Rifugio antiaereo dei Savoia riaperto al pubblico : Roma – Il Rifugio antiaereo dei Savoia riapre alle visite. Dopo che e’ stata firmata la convenzione tra la Sovrintendenza capitolina e l’associazione Roma Sotterranea, aggiudicataria del bando pubblico indetto nell’agosto 2017. Mentre per i bunker di Mussolini a Villa Torlonia sono ancora in atto gli interventi di recupero e riallestimento. Il Rifugio antiaereo dei Savoia, all’interno di Villa Ada, oggi (25 aprile) ...

Roma-Liverpool - un conto aperto da 34 anni : L'urna di Nyon ha messo di nuovo la Roma di fronte al Liverpool. Sono passati 34 anni da quella finale di Coppa Campioni persa dai giallorossi all'Olimpico. "La vendetta è un piatto che va servito ...

Ha aperto a Roma il primo hawaiian bar d’Italia (e abbiamo sbirciato la ricetta per fare il pokè perfetto) : pokè is the new sushi, ormai è proprio il caso di dirlo. Anzi per essere più precisi, pokè is the new sushi destrutturato. Cos’è il pokè? Per quei pochi – scusate il gioco di parole – che se lo stanno chiedendo, stiamo parlando del piatto più famoso della cucina hawaiana a base di riso, pesce marinato (salmone e tonno vanno per la maggiore) e frutti tropicali – primo tra tutti il sempre verde e caro avocado. Sarà perché è ...

Roma. Riaperto centro Ama a Ostia : Sono ormai centinaia i cassonetti per la raccolta dei rifiuti che qualcuno ha deciso di incendiare: parliamo di 230 contenitori

Piscine all’aperto a Roma - il vero trend dell’estate della Capitale : Piscine all'aperto a Roma, il vero trend dell'estate della Capitale The post Piscine all’aperto a Roma, il vero trend dell’estate della Capitale appeared first on PinkRoma.

Claudio Baglioni querela Antonio Ricci/ “Botulino al cervello” : la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta : Claudio Baglioni querela Antonio Ricci. “Botulino al cervello”, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Lo scontro tra il cantante e il patron di Striscia la Notizia finisce in tribunale(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Roma - 78enne operato per tumore/ Morto dissanguato - accusati 6 medici : il caso è riaperto : Un uomo di 78 anni sottoposto ad asportazione della vescica causa un tumore, è Morto dissanguato durante l'operazione. Un anno dopo si fa luce sul caso(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 16:42:00 GMT)

Roma : Riaperto il Ponte Palatino - chiuso il 6 marzo : La chiusura del Ponte era stata decisa per la flessione del giunto di dilatamento che aveva creato un dissesto stradale Roma – Il Ponte Palatino,... L'articolo Roma: Riaperto il Ponte Palatino, chiuso il 6 marzo proviene da Roma Daily News.