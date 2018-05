Roma | aperto procedimento contro Pallotta | la situazione dopo la gara di Champions contro

Roma - la Uefa ha aperto un procedimento su Pallotta per le parole dopo la sfida con il Liverpool : Roma - 'Condotta inappropriata' . È questa l'accusa che l' Uefa muove a James Pallotta , protagonista al termine della gara col Liverpool di un duro sfogo con cui ha chiesto l'introduzione della Var ...

Figliomeni-Santori : strade di Roma da giorni discariche a cielo aperto : Figliomeni-Santori: cittadini Romani non meritano tutto questo Roma – Di seguito le parole del consigliere capitolino di FdI, Francesco Figliomeni e del consigliere regionale del lazio, Fabrizio Santori. “Da giorni le strade di Roma sono delle vere e proprie discariche a cielo aperto e molti cittadini tornano a segnalarci odori nauseabondi, fuoruscite di percolato e topi ovunque. Una situazione di degrado inaccettabile che mette ...

Piccolo (PD) : Rifiuti - Roma discarica a cielo aperto : Roma – Ilaria Piccolo, Consigliera capitolina del Pd, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Cumuli di Rifiuti abbandonati nelle aree dei cassonetti, multimateriale e indifferenziata non raccolta nei condomini raggiunti dal porta a porta. Da ieri la situazione nelle strade della capitale e’ desolante. Di certo Roma sembra diventata una grande discarica di servizio a cielo aperto. E in attesa che gli impianti possano ...

Roma : Rifugio antiaereo dei Savoia riaperto al pubblico : Roma – Il Rifugio antiaereo dei Savoia riapre alle visite. Dopo che e’ stata firmata la convenzione tra la Sovrintendenza capitolina e l’associazione Roma Sotterranea, aggiudicataria del bando pubblico indetto nell’agosto 2017. Mentre per i bunker di Mussolini a Villa Torlonia sono ancora in atto gli interventi di recupero e riallestimento. Il Rifugio antiaereo dei Savoia, all’interno di Villa Ada, oggi (25 aprile) ...

Roma-Liverpool - un conto aperto da 34 anni : L'urna di Nyon ha messo di nuovo la Roma di fronte al Liverpool. Sono passati 34 anni da quella finale di Coppa Campioni persa dai giallorossi all'Olimpico. "La vendetta è un piatto che va servito ...

Ha aperto a Roma il primo hawaiian bar d’Italia (e abbiamo sbirciato la ricetta per fare il pokè perfetto) : pokè is the new sushi, ormai è proprio il caso di dirlo. Anzi per essere più precisi, pokè is the new sushi destrutturato. Cos’è il pokè? Per quei pochi – scusate il gioco di parole – che se lo stanno chiedendo, stiamo parlando del piatto più famoso della cucina hawaiana a base di riso, pesce marinato (salmone e tonno vanno per la maggiore) e frutti tropicali – primo tra tutti il sempre verde e caro avocado. Sarà perché è ...

Roma. Riaperto centro Ama a Ostia : Sono ormai centinaia i cassonetti per la raccolta dei rifiuti che qualcuno ha deciso di incendiare: parliamo di 230 contenitori

Piscine all’aperto a Roma - il vero trend dell’estate della Capitale : Piscine all'aperto a Roma, il vero trend dell'estate della Capitale The post Piscine all’aperto a Roma, il vero trend dell’estate della Capitale appeared first on PinkRoma.

Claudio Baglioni querela Antonio Ricci/ “Botulino al cervello” : la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta : Claudio Baglioni querela Antonio Ricci. “Botulino al cervello”, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Lo scontro tra il cantante e il patron di Striscia la Notizia finisce in tribunale(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Roma - 78enne operato per tumore/ Morto dissanguato - accusati 6 medici : il caso è riaperto : Un uomo di 78 anni sottoposto ad asportazione della vescica causa un tumore, è Morto dissanguato durante l'operazione. Un anno dopo si fa luce sul caso(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 16:42:00 GMT)

Roma : Riaperto il Ponte Palatino - chiuso il 6 marzo : La chiusura del Ponte era stata decisa per la flessione del giunto di dilatamento che aveva creato un dissesto stradale Roma – Il Ponte Palatino,... L'articolo Roma: Riaperto il Ponte Palatino, chiuso il 6 marzo proviene da Roma Daily News.