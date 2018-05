Roma | 12 maggio apre metro C di San Giovanni

Il 12 maggio a Roma apre la fermata S.Giovanni della metro C. Raggi : "Stazione museo - ce la invidieranno" : La fermata San Giovanni della linea C della metropolitana di Roma aprirà sabato 12 maggio. "Roma e l'Italia riprendono a correre, apriamo finalmente la fermata San Giovanni della linea C e in questo modo una parte importante della periferia verrà messa in contatto con il centro", ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso di una conferenza stampa. "È una stazione museo, solo Roma la avrà, ce la ...

Serie A - Roma-Juve e Samp-Napoli in contemporanea il 13 maggio : La Lega di Serie A ha annunciato gli anticipi e posticipi della 37esima e penultima giornata di campionato. Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli si giocheranno in contemporanea domenica 13 maggio alle 20.45; sempre il 13 maggio alle 18 si disputerà Atalanta-Milan. Sabato 12 maggio si giocheranno Benevento-Genoa alle 18 e Inter-Sassuolo alle 20.45. (AdnKronos) L'articolo Serie A, Roma-Juve e Samp-Napoli in contemporanea il 13 maggio sembra essere il ...

Roma. Musei Civici - ingresso gratuito residenti il 6 maggio : Anche il 6 maggio, come tutte le prime domeniche del mese, l'ingresso a tutti i Musei Civici

Musei civici di Roma gratis domenica 6 maggio : mostre e attività in programma : http://www.museodizoologia.it/evento/scienza-in-famiglia-chi-ha-paura-dei-serpenti/ Scienzofficina 'Parola di Animale' Museo Civico di Zoologia orari: 15.00 - 16.30 Tutti gli animali comunicano, ...

Roma-Juventus - ecco le informazioni sui biglietti per la partita del 13 maggio : La Roma ha comunicato che, a partire dalle ore 14 di venerdì 4 maggio, sarà possibile acquistare i biglietti per Roma-Juventus, gara in programma il 13 maggio, alle 20:45, allo stadio Olimpico. Di ...

Festa del Cappelletto. Ravenna rende omaggio al Re della gastronomia Romagnola : I cappelletti sono indiscutibilmente i grandi protagonisti della tradizione gastronomica romagnola. Non a caso La scienza in cucina di Pellegrino Artusi si apre con la ricetta dei cappelletti 'all'uso di Romagna'. Così Ravenna, per il terzo anno consecutivo, rende omaggio a Re Cappelletto organizzando una grande ...

Meteo Roma. Le previsioni per venerdì 4 Maggio 2018 : Meteo Roma. Domani a Roma è previsto tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi; possibili temporali al pomeriggio. Nel Lazio nuvolosità irregolare al mattino con possibilità di piogge sparse. Meteo Roma. Le previsioni per venerdì 4 Maggio 2018 Tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi; possibili temporali al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento a partire dalle ore serali. Temperature comprese tra +15°C e ...

Il tornado del 3 Maggio 2013 in Emilia Romagna : tornado in Emilia Romagna Un evento di tempo severo imperversò 5 anni fa in Emilia Romagna nel comparto modenese-bolognese e, sebbene non abbia coinvolto il territorio romagnolo, merita il dovuto rilievo giacchè di rara intensità.Tralasciando alcune violente grandinate, con chicchi i diametro talora superiori ai 5 cm che sono giunte ad interessare anche il […]

A Eataly Roma il 4 e 5 maggio la due giorni dedicata al vino : Roma, 3 mag. , askanews, Il 4 e il 5 maggio 2018 ritorna il Festival di Eataly Roma dedicato ad alcune tra le più rinomate e importanti denominazioni vitivinicole italiane. Il terzo piano, dalle 18 ...

Roma - eleganza dentro e fuori dal campo : dall'ordine pubblico all'omaggio a Salah : "Un giorno all'improvviso", così cantano i tifosi dei Reds Guarda tutti i video Tutti con Momo È stata così una serata di sport totale, fuori dal campo così però come anche dentro al campo. Grazie ...

Ascolti TV | Mercoledì 2 maggio 2018. Roma – Liverpool domina con il 32.1% : Roma - Liverpool Su Rai1 Qualcosa di Nuovo ha conquistato 3.099.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 Roma – Liverpool ha raccolto davanti al video 8.712.000 spettatori pari al 32.1% di share. Su Rai2 Aldo, Giovanni e Giacomo – Live on Stage ha interessato 1.370.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Mrs. Doubtfire ha intrattenuto 1.500.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti ...

Festival del Cinema Spagnolo 2018 - a Roma dal tre all’otto maggio : L'undicesima edizione del Festival del Cinema Spagnolo 2018 si terrà a Roma dal tre all'otto maggio con interessanti anteprime, ospiti imperdibili e tante pellicole di qualità.