: Rocca (FDI): Municio XI, no al #degrado si ai #privati: 'Non vedo altra soluzione e altra… - romadailynews : Rocca (FDI): Municio XI, no al #degrado si ai #privati: 'Non vedo altra soluzione e altra… - RomaPulita : RT @romadailynews: Rocca (FDI): Rifiuti, Roma a rischio epidemie: 'Sta arrivando il caldo e c’è un serio… - romadailynews : Rocca (FDI): Rifiuti, Roma a rischio epidemie: 'Sta arrivando il caldo e c’è un serio… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Roma – Federico, Coordinatore di Fratelli d’Italia del Municipio XI, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Quasi tutte le aree verdi del Municipio XI versano in uno evidente stato di abbandono e. Per non parlare delle aree giochi per i bambini. Alcuni esempi su tutti Colli del Sole, Piazza Lorenzini, Santa Silvia e Via degli Irlandesi. Purtroppo né il Municipio XI né il Servizio Giardino sono nella condizione di poter garantire una continua e adeguata manutenzione del verde e dei giochi. Poiché i costi sono altissimi e con il bilancio attuale è pressoché impossibile”. “E’ giunto il momento che qualcuno metta da parte pregiudizi e preclusioni alle collaborazioni pubblico-privato. Visto che accade anche in tante altre città con risultati positivi, in quanto è l’unico modo per poter far fronte alla manutenzione delle aree verdi. Ovviamente ...