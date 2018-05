Roberto Mancini | il nuovo ct azzurro in 10 date storiche

Nazionale - Roberto Mancini è a un passo Video : Potrebbe essere finita la telenovela per la scelta del Ct della Nazionale. Roberto #Mancini, con tutta probabilita' ricoprira' quel ruolo, occupato attualmente dal commissario tecnico ad interim Luigi di Biagio. Proprio in questi giorni c'è stato il vertice con il tecnico marchigiano dove le parti avrebbero trovato l'accordo [Video]. Pochi minuti fa c'è stata un'importante dichiarazione, ai microfoni dell'Ansa, del commissario FIGC, Roberto ...

Calcio - come sarà la nuova Italia di Roberto Mancini? La possibile formazione : alla ricerca del gol per rinascere : La Nazionale Italiana di Calcio sta per essere affidata nelle mani di Roberto Mancini. Manca soltanto l’ufficialità ma sarà l’attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo a sedere sulla panchina e a dover trascinare il nostro movimento dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali. Compito arduo per il 53enne che ha confermato la propria disponibilità alla Federazione e che nelle prossime settimane dovrà definire tutti i ...

Roberto Mancini prossimo ct dell'Italia : ecco perché è l'uomo giusto : Prende l'eredità di Ventura con l'obbligo di cancellare la vergogna della mancata qualificazione Mondiale. Europeo 2020 e Nations League i suoi obiettivi

Nazionale - lo staff tecnico di Roberto Mancini : ecco i fedelissimi : La Nazionale ha deciso di ripartire da Roberto Mancini, gli ultimi colloqui hanno avuto esito positivo, una scelta sicuramente non entusiasmante, i principali candidati in grado di iniziare un nuovo progetto erano Carlo Ancelotti e Antonio Conte ma per un motivo o per un altro non si è raggiunto l’accordo. Una conferma su Roberto Mancini è arrivata anche da Fabbricini, l’attuale tecnico dello Zenit dovrà rescindere il contratto al ...

Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale : manca solo la firma. Esordio il 28 maggio contro l’Arabia Saudita : Roberto Mancini è a un passo dalla panchina dell’Italia. L’allenatore dello Zenit San Pietroburgo ha incontrato lunedì a Roma i vertici della Figc. L’accordo c’è, manca solo la firma sul contratto e l’ufficializzazione del nuovo commissario tecnico. Questione di giorni. Il tempo di giocare le ultime giornate del campionato russo, che terminerà il 13 maggio, e rescindere il contratto con il club, al quale è legato ...

Roberto Mancini è il nuovo ct dell’Italia : per lui 5 milioni netti : Roberto Mancini è il nuovo ct della Nazionale. Il tecnico dello Zenit ha siglato a Roma l’accordo con i vertici della Figc.

Roberto Mancini : 'Sarei orgoglioso di guidare la Nazionale' : 'Non ho avuto contatti con la Figc ma non nego che sarei orgoglioso di guidare la Nazionale'. Roberto Mancini ribadisce che avrebbe piacere a essere nominato nuovo ct azzurro e rimette così tutta in ...