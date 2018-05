Ritiro estivo 2018 19 | la Sampdoria a Ponte di Legno-Temù per il quarto anno consecutivo

Napoli - rinnovato l’accordo con Dimaro per il Ritiro estivo : 1 milione di euro al club : rinnovato l'accordo tra il club partenopeo e il comune trentino, che ospiterà il ritiro degli azzurri per l'ottava stagione consecutiva. L'articolo Napoli, rinnovato l’accordo con Dimaro per il ritiro estivo: 1 milione di euro al club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.