ansa

: RT @AnsaVeneto: Rissa minori con pistola, denunciati. Fatto avvenuto ieri sera in pieno centro a Padova #ANSA - jovinow : RT @AnsaVeneto: Rissa minori con pistola, denunciati. Fatto avvenuto ieri sera in pieno centro a Padova #ANSA - AnsaVeneto : Rissa minori con pistola, denunciati. Fatto avvenuto ieri sera in pieno centro a Padova #ANSA - VenetoBT : Ansa #news #Veneto: Rissa minori con pistola, denunciati -

(Di venerdì 4 maggio 2018) ANSA, - PADOVA, 4 MAG - Cinque minorenni sono statidalla Polizia di Padova per una violentascoppiata in Prato nella Valle, in pieno centro della città, ieri sera, culminata con due ...