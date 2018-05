RISSA AL GRANDE FRATELLO 2018? Favoloso offende la Pezzopane e Simone sbotta | “Ha fatto

Grande Fratello - Luigi Favoloso di notte insulta Stefania Pezzopane - scatta la RISSA con Simone Coccia Colaiuta : Ubriaco e molesto: Luigi Favoloso semina il panico al Grande Fratello e insulta in libertà Stefania Pezzopane , la deputata del Pd fidanzata del coinquilino Simone Coccia Colaiuta . È stato lo stesso ...

RISSA al Grande Fratello! Concorrenti se le danno di santa ragione! : Udite udite! Durante la notte, due Concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello sono arrivati a darsele di santa ragione. Per quale motivo? Ma soprattutto chi sono i due protagonisti? Si sente il profumo si squalifica… Le vicende burrascose che stanno accadendo dentro la casa del Grande Fratello non smettono di tenere incollato, al piccolo schermo, il popolo televisivo. Dopo la squalifica di Baye Dame per atti di bullismo, ...