RISPONDE AL CELLULARE DURANTE LA TAC Napoli | la paziente confessa | L' avevo con me

A Napoli una paziente porta il cellulare con sé durante una Tac (e RISPONDE a una chiamata) : Ha nascosto e tenuto con sé il cellulare durante una Tac neuroradiologica, contravvenendo alle indicazioni dei medici. E, come se non bastasse, durante l'esame ha anche risposto ad una chiamata. E' successo all'ospedale Cardarelli di Napoli , a riferirlo è il Corriere del Mezzogiorno.Citando Totò: «In questo manicomio succedono cose da pazzi». Lo avrà pensato il medico che stamane si è trovato ...

Donna di 87 anni perde il controllo dell'auto per RISPONDEre al cellulare. E poi rifiuta il trasporto all'ospedale : La Spezia - Una leggera distrazione, la perdita del controllo della vettura e la collisione contro il marciapiede. E' avvenuto oggi, intorno a mezzogiorno, in Via Sarzana, all'altezza di Melara. ...