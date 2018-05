Rimosso un tumore ovarico di 60 kg | operazione da record negli Usa

Rimosso tumore ovarico grande quanto una persona - “tra i più grandi mai rimossi al mondo” : Ad una 38enne del Connecticut (Stati Uniti) è stato Rimosso un tumore ovarico grande come una persona (60 kg per 90 cm di diametro): la donna ora sta bene ed è tornata a lavoro. Ci sono volute 5 ore di intervento chirurgico e un équipe di 12 specialisti per eliminare la massa tumorale, che si è rivelata benigna. I medici del Danbury Hospital non potevano credere ai loro occhi quando hanno eseguito una Tac alla paziente: “Potevamo ...

India - Rimosso il tumore al cervello più grande del mondo : Un intervento di oltre sette ore per rimuovere un tumore di 1,87 chilogrammi. I medici di un ospedale di Mumbai, in India, hanno rimosso dalla testa di un uomo di 31 anni il tumore attaccato al cervello più grande al mondo.Lo ha riferito l'agenzia di stampa Ians. L'intervento, su Santlal Pal, paziente dello Stato di Uttar Pradesh, è stato eseguito dai chirurghi dell'ospedale BYL Nair della capitale industriale Indiana, dopo che i ...

Rimosso in India il tumore al cervello più grande del mondo : pesava 1 - 8 kg : I medici di un ospedale di Mumbai, in India, hanno eseguito la settimana scorsa un rischioso intervento chirurgico rimuovendo dalla testa di un uomo di 31 anni un tumore attaccato al cervello di 1,87 chilogrammi, che si configura come il più grande di questo tipo mai asportato al mondo. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians.L'intervento, su Santlal Pal, un paziente dello Stato di Uttar Pradesh, è stato eseguito dai chirurghi ...

