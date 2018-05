Rimosso tumore ovarico grande quanto una persona | “tra i più grandi mai rimossi al mondo”

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) Ad una 38enne del Connecticut (Stati Uniti) è statouncome una(60 kg per 90 cm di diametro): la donna ora sta bene ed è tornata a lavoro. Ci sono volute 5 ore di intervento chirurgico e un équipe di 12 specialisti per eliminare la massa tumorale, che si è rivelata benigna. I medici del Danbury Hospital non potevano credere ai loro occhi quando hanno eseguito una Tac alla paziente: “Potevamo aspettarci un, ma non di queste dimensione. E’ un evento molto raro. Quando ho visto per la prima volta la paziente era estremamente malnutrita perché ilaveva completamente compresso l’intestino ed era sulla sedia a rotelle a causa del peso della massa tumorale,” ha spiegato Vaagn Andikyan, ginecologo-oncologo che ha seguito il caso. I medici hanno stimato che questo“potrebbe essere tra i primi ...