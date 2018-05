«Rimetti a noi i nostri debiti» è disponibile in streaming su Netflix

Rimetti a Noi i Nostri Debiti - il primo film italiano originale Netflix : Netflix annuncia Rimetti A NOI I Nostri Debiti, il primo film italiano originale Netflix disponibile a partire dal 4 maggio 2018. Sarà un’anteprima mondiale e il film verrà tradotto in 22 lingue. Il film, diretto da Antonio Morabito e interpre...

Netflix - Rimetti a noi i nostri debiti - con Marco Giallini e Claudio Santamaria : “Se vuoi essere universale parla del tuo quartiere” è la convinzione di Antonio Morabito, regista di Rimetti a noi i nostri debiti il primo film originale Netflix italiano, disponibile dal 4 maggio in 190 paesi e 22 lingue diverse. Il film, interpretato da Claudio Santamaria e Marco Giallini, è una produzione LA LUNA, LOTUS PRODUCTION una società di Leone Film Group con RAI CINEMA. “Personaggi simili ci sono sempre stati sotto ...

'Rimetti a noi i nostri debiti' primo film italiano su Netflix : ... ha attirato l'attenzione della piattaforma di streaming on demand quando era pronto per la distribuzione: 'Francamente racconta il regista la distribuzione nelle sale italiane vive un momento cupo. ...

Marco Giallini e Claudio Santamaria in Rimetti a noi i nostri debiti (video) - il primo film italiano targato Netflix : Marco Giallini e Claudio Santamaria in Rimetti a noi i nostri debiti. Questi sono gli attori e il titolo del primo film italiano annunciato da Netflix all'evento romano di oggi, See Whats Next, e che vedremo già il prossimo maggio. La piattaforma continua a credere nel nostro Paese e dopo il successo di Suburra La Serie (annunciata già la seconda stagione) e al cospetto del debutto di Baby, la serie dedicata allo scandalo dei Parioli, sembra ...