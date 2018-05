Rifiuti Roma | gara per lo smaltimento va deserta e il presidente Ama scrive all’Anac

Roma - allarme della Asl : 'Rifiuti vicino alle scuole - rischio invasione topi' : Come i roditori possono sgattaio- lare per le strade, tra i rifiuti non raccolti, allo stesso modo posso- no colonizzare intere scuole dal momento che l'immondizia non ritirata troneggia da giorni all'...

Rifiuti - a Roma raccolta in tilt dopo i ponti di primavera : impianti congestionati e un migliaio di discariche abusive : I due tmb di Rocca Cencia e Salario stracolmi, le balle di immondizia lasciate all’esterno delle strutture alla mercé di intemperie e gabbiani, i cumuli di Rifiuti che stazionano per ore nelle strade ai lati dei cassonetti. E le circa 1.000 discariche abusive che secondo l’Ama popolano la Capitale – di cui una quarantina di grandi dimensioni – lasciate lì a evitare, paradossalmente, che il sistema vada definitivamente al collasso. Roma è ...

Tempesta : Rifiuti Roma vergogna di portata mondiale : Tempesta: cittadini e turisti costretti a slalom tra immondizia Roma – Di seguito il comunicato della Consigliera del PD di Roma Capitale, Giulia Tempesta. “E’ davvero incredibile come questa Amministrazione, guidata maldestramente dalla Sindaca Raggi, riesca a far finta di nulla di fronte alla situazione dei rifiuti a Roma. Una vergogna di portata mondiale che sta mettendo alla berlina la Capitale d’Italia. Cittadini e ...

Di Biase : Roma da giorni assediata da Rifiuti. Da Raggi zero parole : Roma – Di seguito il comunicato di Michela Di Biase, consigliera del Pd capitolino. “Roma da giorni è assediata dai rifiuti, ma dalla giunta e dalla sindaca non una parola. E’ stato sufficiente il ponte dell’1 maggio per far saltare il sistema di raccolta. Gli impianti di Rocca Cencia e di via Salaria sono intasati e non riescono a smaltire i quantitativi sempre maggiori di indifferenziata”. “I quartieri ...

Roma - invasione Rifiuti : emergenza in anticipo : I cumuli di sacchetti fuori dai cassonetti strapieni sono assolutamente trasversali: si possono trovare al centro storico come in periferia. Tante le segnalazioni arrivate: dal Salario a Monteverde, ...

Torna l'emergenza Rifiuti a Roma. Cittadini furiosi sui social : 'Questa è la Capitale d'Italia' : Con l'approssimarsi del caldo la questione rifiuti si fa più pressante per i Cittadini romani, che non esitano a pubblicare sui social video in cui è evidente l'incuria e il degrado in cui versano ...

Elena Santarelli : 'Bello tornare a Roma'. E pubblica un video di cassonetti stracolmi di Rifiuti : 'Tornata a Roma, mi mancava proprio questa bella pulizia'. Elena Santarelli torna nella capitale da Trento, città dove vive da qualche mese per curare il suo bimbo, e pubblica una stories su Instagram ...

Piccolo (PD) : Rifiuti - Roma discarica a cielo aperto : Roma – Ilaria Piccolo, Consigliera capitolina del Pd, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Cumuli di Rifiuti abbandonati nelle aree dei cassonetti, multimateriale e indifferenziata non raccolta nei condomini raggiunti dal porta a porta. Da ieri la situazione nelle strade della capitale e’ desolante. Di certo Roma sembra diventata una grande discarica di servizio a cielo aperto. E in attesa che gli impianti possano ...

Rocca (FDI) : Rifiuti - Roma a rischio epidemie : Roma – Federico Rocca, responsabile Romano enti locali Fratelli d’Italia, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Da settimane i cassonetti sono stracolmi in quasi tutta la città. Dal centro alla periferia è tutta una distesa di sacchetti della spazzatura, un bel biglietto da visita per la Capitale. I Romani del resto possono attendere qualche giorno prima di gettare i Rifiuti se i cassonetti sono pieni. Evitando così di ...

Palumbo (PD) : Rifiuti - con il caldo emergenza a Roma : Roma – Marco Palumbo, Consigliere del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Da giorni mi stanno arrivando le proteste dei cittadini di vari quartieri che lamentano una situazione sempre più insostenibile per la mancata raccolta dei Rifiuti. La città si sta trasformando in questi giorni in una discarica a cielo aperto. Dall’emergenza allo stato di pericolo il passo e’ breve, questo e’ quanto ...

Roma - baraccopoli del Foro Italico : ecco la collina dei Rifiuti : Una vera e propria collina dei veleni che si affaccia sulla città, a un passo dalla Tangenziale , tra la Flaminia e la Salaria, . Tanto alta da sovrastare persino le baracche del campo rom, quello del ...

Roma - situazione fuori controllo : discariche e montagne di Rifiuti : La situazione disastrosa di Ponte di Nona, municipio Vi di Roma, dove intorno ai cassonetti per la raccolta stradale dei rifiuti si sono formate ormai delle vere e proprie...

Marevivo e Roma Capitale : 'Evitiamo che i Rifiuti raggiungano il mare' : Un messaggio che simbolicamente, attraverso la Cerimonia dell'acqua , Licia Colò come madrina, , dal Tevere è partito per essere diffuso nelle acque di tutto il mondo. Il rito è stato preceduto dalle ...

Roma - benvenuti a Termini - fra Rifiuti e sbandati : «È terra di nessuno» : Tutto bruciato. Materassi, indumenti, scarpe. Sedie e lettini. «Anche i documenti per il permesso di soggiorno», dicono i ragazzi palestinesi che domenica notte sono scappati pochi istanti prima che ...