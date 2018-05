Rick cambia look in The Walking Dead 9 | prime foto dello sceriffo e del re a cavallo

optimaitalia

(Di venerdì 4 maggio 2018) Tuttoe con il salto temporale che ci attendere anchecambieràin The9. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi dell'inizio delle riprese a Senoia, arrivano sul web leche rivelato i primi dettagli sulla nuova stagione della serie in onda dal prossimo ottobre negli Usa e in Italia.Grimes e il suo gruppo di sopravvissuti sono al centro della scena ma i primi dettagli saltano subito all'occhio visto che loappare ae con un nuovo. Via i ricci e barba bianca,assomiglia molto all'uomo delle "visioni" dell'ottava stagione e davvero poco a quello che abbiamo lasciato nel finale, quello che ha saputo perdonare e graziare Negan alla faccia di Maggie e Daryl che chiedevano vendetta.Il gruppo potrebbe essersi spostato a Washington (otto miglia da Alexandria) e questo potrebbe significare un vero e proprio ritorno alla ...