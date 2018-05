Ricerca | un nuovo esame del sangue può prevedere la gestosi

Ricerca : sviluppato nuovo materiale intelligente in grado di misurare forze e spostamenti : Un nuovo materiale intelligente sviluppato al dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa permetterà di realizzare una nuova classe di sensori ultrasensibili per industria 4.0, medicina personalizzata e applicazioni robotiche. Autore dello studio è il gruppo di Ricerca del professor Giuseppe Barillaro, in particolare la dottoranda Rossella Iglio, che ha sviluppato e testato il materiale in collaborazione con Ricercatori ...

Opera Desktop : con il nuovo aggiornamento introdotta la Ricerca istantanea e Flow : Opera Desktop ha ricevuto nella giornata odierna un nuovo aggiornamento ricco di novità che vanno a migliorare ulteriormente l’esperienza utente nella navigazione e nella sincronizzazione dei contenuti. ricerca istantanea Premendo il tasto ALT e contemporaneamente lo spazio, oppure cliccando sull’icona a forma di lente d’ingrandimento situata nella barra laterale sinistra, appare ora una barra di ricerca attraverso la quale ...

La NASA ha lanciato in orbita il nuovo telescopio TESS per la Ricerca degli esopianeti : Alle 00:51 di giovedì, il nuovo telescopio spaziale Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA è partito verso l’orbita terrestre su un razzo Falcon 9 riutilizzabile della compagnia spaziale privata SpaceX. Il lancio era molto atteso dai ricercatori perché TESS The post La NASA ha lanciato in orbita il nuovo telescopio TESS per la ricerca degli esopianeti appeared first on Il Post.

Ricerca : scoperto un nuovo meccanismo di risposta al danno renale acuto : Uno studio firmato da un team dell’Università di Firenze e dell’ospedale pediatrico Meyer rivoluziona le conoscenze sul danno renale acuto, dimostrando come la capacità rigenerativa del rene sia limitata e confermando che le cellule staminali rappresentano un importante target terapeutico. Il danno renale acuto è una patologia frequente: nel mondo affligge 13,3 milioni di persone con 1,7 milioni di morti all’anno (1) e costa al sistema sanitario ...

Ministero Esteri : gli USA sono alla Ricerca di un pretesto per un nuovo attacco in Siria - : "Regolari informazioni fabbricate su un attacco chimico a Duma sono state diffuse ieri, con riferimento ai "Caschi Bianchi", che non una volta sono stati accusati di appoggiare i terroristi" ha ...

Francesco Motta e il nuovo album 'Vivere o morire'. Il cantautore a Leggo : 'È un disco sulla Ricerca della felicità' : di Emiliana Costa ROMA - ' Vivere o morire' , è una scelta secca, binaria, a dare il nome al nuovo album di Francesco Motta , il cantautore pisano, classe 1986, pubblica domani un disco definito da ...

Scoperto un nuovo organo sotto pelle : potrebbe aiutare nella Ricerca sul cancro : Una scoperta destinata a rivoluzionare la scienza è quella di un gruppo di ricercatori della New York University's School of Medicine che hanno trovato un nuovo organo nascosto sotto la nostra pelle . L'hanno chiamato interstitium e si trova ...

Ricerca - scoperto un “nuovo” organo del corpo umano : Ricerca, scoperto un “nuovo” organo del corpo umano Secondo un recente studio sarebbe sempre stato etichettato come semplice “tessuto connettivo” a causa del metodo sbagliato utilizzato per esaminarlo al microscopio Continua a leggere

Ricerca - scoperto un nuovo organo : è fra i più grandi del corpo umano : scoperto un nuovo organo del corpo umano, finora sconosciuto dalla scienza: si chiama ‘interstizio‘ ed è una fitta rete di tessuti interconnessi e pieni di liquido, presente in quasi tutti gli apparati dell’organismo umano. Una caratteristica dell’anatomia umana precedentemente sconosciuta, con implicazioni che coinvolgono, appunto, la funzionalità di tutti gli organi e della maggior parte dei tessuti, ma anche i ...

E' caccia a Mew nel nuovo evento Ricerca di Pokémon GO : Pokemon GO Si schiudono uova a Pokémon GO con l'evento di Pasqua Tech Jurassic World Alive, dinosauri nel mondo reale come Pokémon GO Pokemon GO I Pokémon prendono vita nel 'documentario' che celebra ...

Clima : CMCC e Ca’ Foscari insieme - a Venezia un nuovo centro di Ricerca : Innovazione, ricerca d’avanguardia e dimensione internazionale: si chiama CMCC@Ca’Foscari la nuova realtà nata dalla collaborazione tra l’Università Ca’ Foscari Venezia e la Fondazione CMCC – centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. Ospitato presso il VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, il centro porta in Laguna una nuova realtà di rilievo, ai vertici della ricerca mondiale sui cambiamenti ...

Il ritorno dell’Isis : nuovo terrore in Francia. In Italia allarme bomba alla Rinascente e un tunisimo Ricercato per rischio attentati [la foto segnaletica] : Se qualcuno pensava che il terrore dell’Isis fosse ormai pian piano scemato si dovrà ricredere. La Francia resta sempre nel mirino, colpita da un nuovo attentato solo venerdì scorso a Trèbes. Roma ha rafforzato le sue misure di sicurezza dopo aver ricevuto nella notte una lettera anonima, recapitata all’ambasciata Italiana a Tunisi, dove si parla di un possibile attentato terroristico nella Capitale. Lui è Atef Mathlouthi, tunisimo ...

Nuovo Star Wars sulla scena videoludica? EA alla Ricerca di personale specifico : Un finale di 2017 non proprio felicissimo per il binomio Electronic Arts e Star Wars, con il publisher statunitense che si è visto piovere addosso una vera marea di critiche per la sua politica spregiudicata in materia di microtransazioni. Un'eccessiva invasività che è costato un bel po' (in termini economici) a Star Wars Battlefront 2, sebbene le correzioni apportate in corso d'opera abbiano poi riportato la situazione alla normalità, con gli ...

Inaugurati a Cuneo il nuovo laboratorio di analisi Arap e l'impianto pilota di Ricerca - FOTO - : Una data che segna una tappa importante per il mondo zootecnico piemontese. Alla presenza delle autorità regionali e provinciali, il presidente Arap Roberto Chialva e la direttrice generale dell'...