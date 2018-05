Ricerca | dall’Europa un programma da 100 miliardi

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) L’Unione Europa si prepara a varare Horizon Europe, il suo piu’ grandequadro per ladi sempre, con investimenti pari a 100di euro per il periodo 2021-2027. Cibo, energia e clima sono fra le priorita’. Annunciata dalla Commissione europea, la notizia e’ stata ripresa dai siti delle riviste Science e Nature. Ile’ il successore dell’attuale Horizon 2020 e il finanziamento dovra’ adesso essere discusso da Parlamento europeo e Stati membri. Tuttavia, si legge sui siti di Science e Nature, lo stanziamento ha deluso alcunitori, che si aspettavano un budget piu’ alto del 60%. Per il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ile’ “un’opportunita’ per il futuro della nuova Unione a 27. Ora la palla passa a Parlamento e Consiglio. Credo che dovremmo mirare ad ...