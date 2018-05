Riassunto e info replica di The Voice of Italy del 3 Maggio | chi passa il turno?

Blastingnews

(Di venerdì 4 maggio 2018) La settima puntata di Theof2018, che è andata in onda, ieri 3dalle ore 21.20 su Raidue, è stata molto emozionante. Le sfide tra i concorrenti hanno messo in seria difficoltà i coach, indecisi su chi farre alla finale. Ildella puntata, dove rivederla ine chi ha superato questa nuova fase. I quattro finalisti di The2018 Nella settima puntata, il lavoro dei quattro coach non è stato per nulla semplice, ma dopo un percorso molto sudato, alla selezione hanno avuto la meglio: Maryam Tancredi, Andrea Butturini, Beatrice Pezzini eAsia Sagripanti. La semifinale prende il via con un'esibizione dei tre coach Cristina Scabbia, J-Ax e Francesco Renga, che cantano un brano di Al Bano, Nel sole. Poi proprio lui dà il via alle Battle, con la sfida tra due artisti del suo team: Raimondo Cataldo e Tekemaya che cantano il brano I’ll be there dei Four ...